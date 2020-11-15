Уряд США планує вакцинувати 25-30 мільйонів людей на місяць, після того, як затвердять вакцину

З нового року щеплення від коронавірусу щомісяця зможуть отримувати близько 25-30 мільйонів американців. Про це заявив голова групи швидкого реагування з питань вакцин та ліків у Білому домі, один з лідерів ініціативи «Космічного реагування» Монсеф Слауі.

Часові рамки залежать від того, як швидко Адміністрація США з контролю за продуктами харчування та ліками затвердить використання у надзвичайному режимі однієї або більше вакцин від COVID-19. За словами Слауі, це може бути питанням кількох тижнів.

Під час брифінгу у Білому домі за участі президента Дональда Трампа та експертів з питань охорони здоров'я, посадовці повідомили, що уряд США сподівається розпочати вакцинацію у грудні, і ще до кінця року вакцинувати до 20 мільйонів людей.

Як тільки у США офіційно затвердять вакцину, щеплення людей почнеться через 24 години, повідомив головний операційний директор ініціативи «Космічна швидкість» генерал Гюстав Перна.

Раніше цього тижня компанія Pfizer оголосила, що їхня вакцина показала 90% ефективності.

Вони мають намір подавати заявку на затвердження до Адміністрації з контролю за продуктами харчування й ліками, щоб цю вакцину можна було використовувати у лікарнях. Pfizer співпрацює разом з німецькою компанією BioNTech.

Інша компанія – Moderna, яка розробляє нову вакцину від коронавірусу разом з Національним інститутом охорони здоров'я США, має намір оголосити через кілька днів про ефективність свого продукту.

Уряд США підписав угоду з компаніями Moderna та Pfizer на постачання 100 мільйонів доз вакцин від кожної компанії, якщо їхній препарат виявиться ефективним та безпечним.

Втім вакцинація препаратами обох цих компаній передбачає дві дози, то ж урядове замовлення зможе охопити наполовину менше людей.