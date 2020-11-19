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19 листопада 2020, Київ 23:25
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Вакцини проти COVID-19: надія і виклики, пов’язані з доставкою – відео

Вакцини проти COVID-19: надія і виклики, пов’язані з доставкою – відео
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Вакцини проти COVID-19: надія і виклики, пов’язані з доставкою – відео

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Фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna заявляють, що їхні вакцини від COVID-19 високо ефективні в запобіганні вірусові. На тлі очікувань швидкого схвалення використання вакцин урядом США ці компанії зіштовхнулися зі складними викликами стосовно доставки сотень мільйонів доз усередині країни і за кордоном. Тим часом Росія реалізує власні плани вакцинації. (Автор: Марґот Бафф. Відео: Reuters, AP)

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