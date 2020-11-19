Фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna заявляють, що їхні вакцини від COVID-19 високо ефективні в запобіганні вірусові. На тлі очікувань швидкого схвалення використання вакцин урядом США ці компанії зіштовхнулися зі складними викликами стосовно доставки сотень мільйонів доз усередині країни і за кордоном. Тим часом Росія реалізує власні плани вакцинації. (Автор: Марґот Бафф. Відео: Reuters, AP)