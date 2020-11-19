Росія подала в ВООЗ заявку на сертифікацію вакцини «Спутнік V»

Центр імені Гамалії подав заявку на сертифікацію російської вакцини від коронавірусу «Спутнік V» в штаб-квартиру Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Про це повідомила представник організації в Росії Меліта Вуйнович в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

Вона зазначила, що поки ВООЗ не коментувала жодну вакцину проти COVID-19, тому що препарати повинні пройти систему оцінки спочатку в своїй країні, потім на міжнародному рівні. Термін оцінки даних залежить від їх якості та відповідності критеріям організації. Дані щодо ліків є конфіденційною інформацією.

У Росії зареєстровано дві вакцини. Вони розроблені Центром Гамалії і науковим центром Росспоживнагляду «Вектор». Обидва препарати отримали реєстрацію до завершення третьої стадії клінічних випробувань. Це викликало критику з боку російських і зарубіжних фахівців. До кінця року в Росії може бути зареєстрована ще одна вакцина – розробка Центру імені Чумакова.

11 листопада творці російської вакцини «Спутнік V» відзвітували про перші результати третьої фази клінічних випробувань. Вони стверджують, що ефективність склала 92 відсотки.

Раніше у ВООЗ повідомили, що ведуть переговори з російським інститутом, який розробив вакцину «Спутнік V» від коронавірусу, щодо потенційної заявки на внесення до списку рекомендованих для використання у надзвичайних ситуаціях.

Список вакцин для використання у надзвичайних ситуаціях ВООЗ буде рекомендувати її державам-членам. Ця процедура спрощує процес використання нових і неліцензованих вакцин та інших продуктів під час надзвичайних ситуацій.

ВООЗ, яка підтримує прискорену розробку вакцин для стримування пандемії, ще не провела попередню кваліфікацію експериментальної вакцини і не випустила список для використання в надзвичайних ситуаціях.

Тим часом, американський фармацевтичний гігант Pfizer заявляє, що на останніх стадіях результати випробувань вакцини проти COVID-19 показали, що вона є ефективною на 95 відсотків, і також видається, що вакцина захищає людей похилого віку, яким найбільше загрожує смерть від цієї хвороби.