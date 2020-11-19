У США число померлих від COVID-19 перевищило 250 тисяч

Число смертей, спричинених COVID-19, у США 18 листопада перетнуло позначку 250 тисяч, а кількість госпіталізованих зросла до рекордних 78 тисяч, повідомив університет Джонса Гопкінса.

За даними науковців, 17 листопада було 1770 смертей, що є найвищим показником із травня.

Через значне число пацієнтів лікарі та медсестри говорять про надзвичайну втому та вигорання. Губернатори та місцеві чиновники запровадили нові заходи, щоб спробувати приборкати сплеск.

Зокрема, 18 листопада Нью-Йорк оголосив, що школи в цьому місті припинять очне навчання з 19 листопада. Мер Білл де Блазіо заявив, що ймовірні також додаткові обмеження.

З початку пандемії Сполучені Штати повідомили про близько 11,4 мільйона випадків – приблизно п’яту частину з понад 56 мільйонів, зареєстрованих у всьому світі.

Тим часом, американський фармацевтичний гігант Pfizer заявляє, що на останніх стадіях результати випробувань вакцини проти COVID-19 показали, що вона є ефективною на 95 відсотків, і також видається, що вакцина захищає людей похилого віку, яким найбільше загрожує смерть від цієї хвороби.