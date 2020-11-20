Голова Сербської православної церкви помер від COVID-19

Патріарх Іриней, голова Сербської православної церкви (СПЦ), помер від COVID-19 у військовій лікарні в Белграді, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Іринея госпіталізували 4 листопада після повернення з Чорногорії, де він над відкритою домовиною відправляв похоронні богослужіння за митрополитом Амфілохієм, головою СПЦ у країні. Амфілохій також помер від COVID-19. У лікуванні патріарха брала участь й команда лікарів з Росії.

Патріарх Іриней, народжений 1930 року, очолював СПЦ від 2010 року. Він належав до консервативного крила сербських ієрархів, близького до Російської православної церкви, постійно виступав на підтримку президента Сербії Александра Вучича й заохочував сербів у Чорногорії протестувати проти проєвропейської влади країни.

Владики й священики СПЦ відправляють літургію й інші обряди без захисних масок й не дотримуються рекомендованих заходів захисту. Вони причащають вірян однією ложечкою, стверджуючи, що причастя захищає від хвороб.

Сербська православна церква не визнає Православну церкву України. Її ієрархи так само, як російські, негативно ставляться до екуменічного руху.