У Європі кожні 17 секунд одна людина помирає від COVID-19 – ВООЗ

У Європі станом нині зареєстровано понад 15,7 мільйонів випадків захворювання на COVID-19, майже 355 тисяч з них – летальні. При цьому лише у листопаді у Європейському регіоні ВООЗ виявила понад 4 мільйони інфікованих. Про це йдеться у доповіді регіонального директора ВООЗ у Європі Ганс Клюґе.

«У сукупності на Європу припадає 28 відсотків усіх світових випадків захворювання і 26 відсотків смертей. У регіоні більш ніж 80 відсотків країн повідомляють про підвищені показники захворюваності за 14 днів (більше 100 на 100 000 населення), при цьому майже третина країн повідомляє про дуже високі показники захворюваності за останні 14 днів, що перевищують 700 випадків на 100 000 населення», – зазначив Клюґе.

Він наголосив, що за два тижні кількість летальних випадків зросла на 18 відсотків. «Минулого тижня в Європі зареєстровано понад 29 000 нових смертей від COVID-19. Це одна людина, яка вмирає кожні 17 секунд У Європі від COVID-19», – мовиться у повідомленні.

Клюґе розповів, що наразі фіксують все більше сигналів щодо перевантаженості систем охорони здоров’я. Зокрема, у Франції відділення інтенсивної терапії завантажені більш ніж на 95 відсотків протягом 10 днів, у Швейцарії відділення інтенсивної терапії працюють на повну потужність.

«Я хотів би підкреслити, що кожен раз, коли ми вирішуємо слідувати вказівкам, зупиняти поширення дезінформації або боротися з запереченням (пандемії, – ред.), ми робимо свій внесок у запобігання людських жертв через COVID-19. Наразі у Європі від COVID-19 щодня гине у середньому 4500 людей. А цього можна уникнути», – наголосив Клюґе.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 19 листопада у світі виявили понад 56,5 мільйона випадків інфікування COVID-19, померли більш ніж 1,35 мільйона людей, одужали – 36,3 мільйона.