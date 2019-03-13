Сербська православна церква не визнає ПЦУ – ЗМІ

Сербська православна церква (СПЦ) не визнає Православну церкву України – про це, як повідомляє белградська проурядова газета «Політика», йдеться в листі, який направили до всіх православних церков.

У матеріалі не вказано, коли і на якому рівні було ухвалене таке рішення.

Сербська православна церква «вважає неканонічним вторгнення вселенського патріарха Варфоломія на територію Російської православної церкви і його рішення у звʼязку з Україною».

Православну церкву України СПЦ називає «штучною конфедерацією розкольницьких структур».

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Київську митрополію «ніяк не можна ототожнювати з нинішньою Україною, оскільки вона перебуває під юрисдикцією Московського патріархату ще від 1686 року», мовиться в листі. Автори листа замовчують факт, що Київська митрополія існувала вже кілька століть перед тим, як була підпорядкована московській церковній владі.

У листі уточнюється, що СПЦ визнає лише Українську православну церкву, очолювану митрополитом Онуфрієм, котра перебуває в складі Московського патріархату. Сербська церква «рекомендує» всім своїм архієреям й священикам утриматися від літургічного і канонічного спілкування з «паном Епіфанієм та всіма, що перебувають у єдності з ним».

Белградська газета нагадує, що така позиція СПЦ була очікуваною, оскільки її архієрейський собор у листопаді й у січні висловив критичне ставлення щодо рішень вселенського патріарха Варфоломія.

Січневе повідомлення СПЦ було оприлюднене на офіційному сайті Московського патріархату і на окремих грецькомовних, англомовних й російськомовних порталах.

Однак офіційне ставлення СПЦ до створення Православної церкви України досі не було оприлюднене сербською мовою ні на офіційному сайті, ані на сайті її офіційної газети «Православлє».

Патріарх Сербської православної церкви Іриней раніше назвав «узаконенням розколу» надання томосу ПЦУ.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо нинішнє отримання томосу, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні і деінде у світі.

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