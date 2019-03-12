Національний банк випустить пам’ятні монети на честь томосу

Національний банк України випустить пам’ятні монети, присвячені томосу про автокефалію православної церкви України.

На аверсі монети розміщений малий державний герб України і відбитки печаток Вселенського патріарха Варфоломія та очільника Православної церкви України Епіфанія.

На реверсі монети на тлі бань Софійського собору зображений стилізований фрагмент томосу, по обидва боки від центрального куполу зазначена дата його вручення – 6 січня 2019 року.

Тираж таких монет номіналом у п’ять гривень складе близько 75 тисяч штук, номіналом 20 гривень – 4 тисячі, номіналом 100 гривень – 1 500 тисячі.

Монети введуть в обіг 25 березня 2019 року.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.