Розробники «Спутнік V» кажуть, що російська вакцина коштуватиме «менш як 20 доларів»

Розробники російської вакцини «Спутнік V»Sputnik V заявляють, що два прийоми, необхідні для вакцинації однієї людини від COVID-19, коштуватимуть на міжнародних ринках «менш як 20 доларів» і будуть безкоштовними для російських громадян.

Міжнародна ринкова ціна на «Спутнік V», оголошена 24 листопада, є нижчою, ніж у частини західних конкурентів, зокрема Pfizer (у цього концерну вона коштуватиме понад 18 доларів за один укол, тобто не менш як 36 доларів за необхідний комплекс).

Але російська вакцина дорожча за вакцину, вироблену компанією AstraZeneca, яка продаватиметься в Європі приблизно за 3 долари за один укол.

У Росії заявляють, що Москва та її іноземні партнери можуть зробити за наступний рік понад мільярд доз, чого буде достатньо для вакцинації понад 500 мільйонів людей.

Росія була першою країною, яка схвалила свою вакцину для широкого використання, зареєструвавши «Спутнік V» ще в серпні. У більшості країн світу сподіваються, що серія нових перспективних вакцин може стати широко доступною навесні наступного року, а перші дози з’являться вже в грудні. Зараз у всьому світі розробляється близько десятка вакцин.

Попри постійні заяви про готовність вакцини до масового використання, Росія в листопаді кілька разів оновила рекорди як за числом нових заражень за добу, так і за смертністю.