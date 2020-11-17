Росія оновила рекорд смертності від COVID-19

За минулу добу в Росії померли 442 людини, у яких був підтверджений діагноз COVID-19, повідомив штаб боротьби з коронавірусом. Це максимальний показник добової смертності з моменту початку пандемії. Попередній рекорд смертності був зафіксований 11 листопада.

За добу в Росії зафіксовано 22 410 нових випадків коронавірусної інфекції, на 368 хворих менше, ніж днем раніше, коли був укотре оновлений рекорд добового приросту хворих.

Більшість нових випадків виявлено в Москві (5882 хворих) і Санкт-Петербурзі (2130 хворих).

Всього з початку поширення коронавірусу в Росії заразилися 1 971 013 людей, одужали 1 475 904 пацієнти.

У світі, за даними університету Джонса Гопкінса, з початку пандемії захворіли понад 55 мільйонів людей, померли понад 1 мільйон 328 тисяч, одужали майже 35 з половиною мільйонів людей.