ВООЗ: ремдесивір не має впливу на стан пацієнтів із COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує використовувати антивірусний препарат ремдесивір для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. За заявою експертів Групи з розробки приписів ВООЗ від 20 листопада, препарат «не має важливого ефекту» на ймовірність одужання та скорочення часу відновлення після хвороби.

Як стверджують експерти організації, «немає доказів на основі наявних наразі даних, що він (ремдесивір – ред.) покращує важливі для пацієнта показники».

Сполучені Штати, Європейський союз та десятки інших країн раніше надали тимчасове схвалення на застосування препарату фармацевтичної компанії Gilead Sciences. Це сталося після того, як перші дослідження показали, що ремдесивір може скоротити відновлення госпіталізованих пацієнтів із коронавірусом.

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Зокрема препарат використовували для лікування чинного президента США Дональда Трампа, у якого діагностували COVID-19 у жовтні.

Як пояснила панель експертів, нові рекомендації лікарям базуються на дані від рандомізованих досліджень за участю понад 7 тисяч пацієнтів, госпіталізованих із коронавірусною хворобою.

Висновки показали, що ремдесивір немає значущого ефекту на зниження смертності, потреби в штучній вентиляції легень, скорочення часу одужання та інші чинники.

Позаяк ремдесивір вводять внутрішньовенно, а тому його застосування дороге та складне, експерти «вважали за відповідальне продемонструвати докази ефективності, що не встановлено наявними наразі даними».

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Водночас панель зазначила, що ця рекомендація не означає, ніби ремдесивір не має переваг, підтримала продовження клінічних випробувань для деяких типів пацієнтів.

Але, спираючись на останні дані та враховуючи витрати та ускладнене транспортування, експерти ВООЗ рекомендували «відмову від введення ремдесивіру на додаток до звичайного догляду за лікуванням пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19, незалежно від тяжкості захворювання».

Ремдесивір був вперше розроблений як експериментальний препарат для лікування Еболи.

10 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про початок розподілу лікарського засобу «Ремдесивір» по регіональних лікарнях України.