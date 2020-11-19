Голову Чернівецької облради госпіталізували з COVID-19 у важкому стані

Голова Чернівецької облради Іван Мунтян з суботи перебуває у лікарні з двобічною пневмонією та виявленим COVID-19. Про це 19 листопада повідомляє пресслужба обласної ради.

«Як стверджує лікар-пульманолог Чернівецької обласної клінічної лікарні Тетяна Цинтар, ураження легень пацієнта складає 50%, стан стабільно важкий», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що у понеділок Мунтяна перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні, а у вівторок його стан погіршиться, він знаходиться на дотації кисню.

Станом на 19 листопада, в Україні на COVID-19 захворіли 583 510 людей, одужали 266 479, померли 10 369. Минулої доби виявлено рекордну кількість інфікованих – 13 357.