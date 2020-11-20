В Україні з 21 листопада можуть штрафувати за перебування в будівлях і транспорті без маски

Закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок, опублікований у парламентській газеті «Голос України».

Він набуває чинності в день, наступний після опублікування, тобто 21 листопада.

Напередодні закон підписав президент Володимир Зеленський. Верховна Рада ухвалила його 6 листопада.

«Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот» тягнутиме за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень)», – йдеться в законі.

В Україні протягом останньої доби виявили рекордні 14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 598 085 людей, одужали – 274 324, померли – 10 598.