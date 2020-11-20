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20 листопада 2020, Київ 20:45
Новини | Коронавірус

У МОЗ назвали країни, які входять до «червоної зони»

У Міністерстві охорони здоров’я України назвали країни, які входять до «червоної зони» за кількістю випадків COVID-19.

Зокрема, тули увійшли США, Австрія, Швейцарія, Грузія, Чехія, Словенія, Польща, Хорватія. Італія, Франція, Португалія, Литва, Іспанія, Велика Британія, Монако, Нідерланди, Швеція та інші. З повним списком можна ознайомитися тут.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на 20 листопада виявлено 57,2 мільйона випадків інфікування коронавірусом, померли понад 1,36 мільйона людей, одужали майже 36,7 мільйона.

Найбільше інфікованих виявили у США (11,7 мільйона), Індії (9 мільйонів), Бразилії (5,9 мільйона), Франції (2,1 мільйона) та Росії (понад 2 мільйона).

В Україні станом на 20 листопада на COVID-19 захворіли 598 085 людей, одужали – 274 324, померли – 10 598. Лише протягом минулої доби було встановлено черговий рекорд – 14 575 нових випадків.

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