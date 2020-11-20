Рідні медиків, померлих від COVID-19, домагаються компенсацій. Влада каже про «тривале розслідування кожного випадку»

В Україні з більш ніж 14,5 тисяч випадків зараження COVID-19 за останню добу 613 – медпрацівники, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я. Лікарі вмирають майже щодня, їхні родичі намагаються отримати компенсації. Багато медиків звільняється, бо вони бояться, що залишаться без допомоги і захисту.
Олег Попенко провів майже місяць в одній із київських лікарень. У нього була висока температура, сильний кашель, комп’ютерна томографія показала 70% ураження легень.
«Я не міг повернутися на бік, лягти на живіт, я кашляв усю ніч. До повної знемоги організму – і потім засинав. Мене мали покласти на кисень. Але місць на кисень не було, і мене залишили в палаті», – розповів він телеканалові «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».
Ти не можеш надихатися, коли йде таке ураження легеньОлег Попенко
Багатьом пацієнтам, каже Олег, доводилося дихати по черзі. Наприклад, у його палаті на 25 осіб було дві точки для підключення кисню: «Ти не можеш надихатися, коли йде таке ураження легень. Я бачив, як люди просто підходять до вікна, їм не вистачає кисню. До кисню їх підключити не можуть, і вони не можуть надихатися, їм весь час погано».
Проблема з браком кисню відчувається в лікарнях по всій країні. Ярослав Глагола працює лікарем в Ужгороді.
Найважче – забирати апарат у хворого, у якого рівень сатурації трошки покращився, але він задихаєтьсяЯрослав Глагола
«Найважче – забирати апарат у хворого, у якого рівень сатурації трошки покращився, але він задихається, і віддавати його іншому. Важко спостерігати, коли поруч хворий без апарату, а сусід його дихає. Це важка ситуація. Це треба розуміти», – каже він.
Наталія Лихошерстова – медсестра з Івано-Франківської області.
«Психологічно важко, коли ми після боротьби втрачаємо людей. Це дуже складно. Є пацієнти, які у нас по два-три тижні. Ти звикаєш до них. Ти бачиш їхню надію на життя», – каже Лихошерстова.
У лікарні, в якій працює Наталія, від COVID-19 померли вже троє медиків.
Два тижні тому дружину поховав хірург Юрій Колянчиков. Вона працювала сімейним лікарем у Миколаєві.
«Вона була з першого дня «кисневозалежною». Коли зовсім погано було, її інтубували на ШВЛ. Але це вже в останній момент. А всі ці п’ять днів вона була «кисневозалежною». І спочатку могла розмовляти зі мною по телефону. А останні три дні навіть розмова по телефону була важкою, їй ставало гірше. Збивалося дихання. Їй не дозволяли навіть по телефону говорити», – каже Колянчиков.
Зараз Юрій із дітьми намагається довести, що його дружина захворіла на роботі. В такому випадку вони б змогли отримати компенсацію від держави. Йдеться про суму більш ніж у 50 тисяч доларів.
Всі колеги, знайомі, які в курсі того, що відбувається, мені кажуть: «Юрію Павловичу, не залишайте це просто так. Домагайтеся справедливості. Так не повинно бути»Юрій Колянчиков
«Мені гроші не потрібні. Мені на життя вистачає. Для мене це питання принципове. Всі колеги, знайомі, які в курсі того, що відбувається, мені кажуть: «Юрію Павловичу, не залишайте це просто так. Домагайтеся справедливості. Так не повинно бути». А уявіть настрій колег, медпрацівників, які знають, що вони соціально не захищені і на їхньому боці нікого не буде, і просто в разі хвороби і смерті їх «зіллють», – із яким настроєм вони йдуть на роботу. Багато хто зараз звільняється», – розповідає Юрій Колянчиков.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 3 листопада повідомляв, що в Україні від коронавірусного захворювання COVID-19 за час пандемії померли на той час 212 медичних працівників (від того часу кількість померлих від COVID-19 людей у країні збільшилась більш ніж на 3 тисячі, із 7532 до 10 598).
Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила 17 листопада, що більшість сімей медиків, які померли внаслідок COVID-19, іще не отримали компенсації через тривале розслідування кожного з випадків: «Завершено розслідування 114 випадків. Розслідування проводиться Державною службою з питань праці. З них 35 були визнані як пов’язані з виробництвом, а 79 – не пов’язані».
Наразі 35 сімей, право на виплату яких встановлено, отримали гроші, зазначила вона. Проте більшість іще не отримала компенсації, бо йде тривале розслідування кожного з випадків: «Щодо 136 випадків проводиться надалі розслідування. Воно тривале – мене не задовольняє, що воно проводиться 2–3 місяці, але ми знаємо проблему. В комісію повинен входити такий професіонал, як профпатолог, але їх на сьогодні в Україні одиниці. І це все стримує швидке розслідування».
Лазебна додала, що Фонд соціального страхування має необхідні гроші, а уряд готовий їх виплачувати.
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