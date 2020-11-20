Рідні медиків, померлих від COVID-19, домагаються компенсацій. Влада каже про «тривале розслідування кожного випадку»

В Україні з більш ніж 14,5 тисяч випадків зараження COVID-19 за останню добу 613 – медпрацівники, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я. Лікарі вмирають майже щодня, їхні родичі намагаються отримати компенсації. Багато медиків звільняється, бо вони бояться, що залишаться без допомоги і захисту.

Олег Попенко провів майже місяць в одній із київських лікарень. У нього була висока температура, сильний кашель, комп’ютерна томографія показала 70% ураження легень.

«Я не міг повернутися на бік, лягти на живіт, я кашляв усю ніч. До повної знемоги організму – і потім засинав. Мене мали покласти на кисень. Але місць на кисень не було, і мене залишили в палаті», – розповів він телеканалові «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Ти не можеш надихатися, коли йде таке ураження легень

Багатьом пацієнтам, каже Олег, доводилося дихати по черзі. Наприклад, у його палаті на 25 осіб було дві точки для підключення кисню: «Ти не можеш надихатися, коли йде таке ураження легень. Я бачив, як люди просто підходять до вікна, їм не вистачає кисню. До кисню їх підключити не можуть, і вони не можуть надихатися, їм весь час погано».

Проблема з браком кисню відчувається в лікарнях по всій країні. Ярослав Глагола працює лікарем в Ужгороді.

Найважче – забирати апарат у хворого, у якого рівень сатурації трошки покращився, але він задихається

«Найважче – забирати апарат у хворого, у якого рівень сатурації трошки покращився, але він задихається, і віддавати його іншому. Важко спостерігати, коли поруч хворий без апарату, а сусід його дихає. Це важка ситуація. Це треба розуміти», – каже він.

Наталія Лихошерстова – медсестра з Івано-Франківської області.

«Психологічно важко, коли ми після боротьби втрачаємо людей. Це дуже складно. Є пацієнти, які у нас по два-три тижні. Ти звикаєш до них. Ти бачиш їхню надію на життя», – каже Лихошерстова.

У лікарні, в якій працює Наталія, від COVID-19 померли вже троє медиків.

Два тижні тому дружину поховав хірург Юрій Колянчиков. Вона працювала сімейним лікарем у Миколаєві.

«Вона була з першого дня «кисневозалежною». Коли зовсім погано було, її інтубували на ШВЛ. Але це вже в останній момент. А всі ці п’ять днів вона була «кисневозалежною». І спочатку могла розмовляти зі мною по телефону. А останні три дні навіть розмова по телефону була важкою, їй ставало гірше. Збивалося дихання. Їй не дозволяли навіть по телефону говорити», – каже Колянчиков.

Зараз Юрій із дітьми намагається довести, що його дружина захворіла на роботі. В такому випадку вони б змогли отримати компенсацію від держави. Йдеться про суму більш ніж у 50 тисяч доларів.

Всі колеги, знайомі, які в курсі того, що відбувається, мені кажуть: «Юрію Павловичу, не залишайте це просто так. Домагайтеся справедливості. Так не повинно бути»

«Мені гроші не потрібні. Мені на життя вистачає. Для мене це питання принципове. Всі колеги, знайомі, які в курсі того, що відбувається, мені кажуть: «Юрію Павловичу, не залишайте це просто так. Домагайтеся справедливості. Так не повинно бути». А уявіть настрій колег, медпрацівників, які знають, що вони соціально не захищені і на їхньому боці нікого не буде, і просто в разі хвороби і смерті їх «зіллють», – із яким настроєм вони йдуть на роботу. Багато хто зараз звільняється», – розповідає Юрій Колянчиков.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 3 листопада повідомляв, що в Україні від коронавірусного захворювання COVID-19 за час пандемії померли на той час 212 медичних працівників (від того часу кількість померлих від COVID-19 людей у країні збільшилась більш ніж на 3 тисячі, із 7532 до 10 598).

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила 17 листопада, що більшість сімей медиків, які померли внаслідок COVID-19, іще не отримали компенсації через тривале розслідування кожного з випадків: «Завершено розслідування 114 випадків. Розслідування проводиться Державною службою з питань праці. З них 35 були визнані як пов’язані з виробництвом, а 79 – не пов’язані».

Наразі 35 сімей, право на виплату яких встановлено, отримали гроші, зазначила вона. Проте більшість іще не отримала компенсації, бо йде тривале розслідування кожного з випадків: «Щодо 136 випадків проводиться надалі розслідування. Воно тривале – мене не задовольняє, що воно проводиться 2–3 місяці, але ми знаємо проблему. В комісію повинен входити такий професіонал, як профпатолог, але їх на сьогодні в Україні одиниці. І це все стримує швидке розслідування».

Лазебна додала, що Фонд соціального страхування має необхідні гроші, а уряд готовий їх виплачувати.