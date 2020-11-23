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23 листопада 2020, Київ 14:12
Новини | Коронавірус

У Києві на карантин закрили вісім шкіл та чотири дитсадки – мер

Мер Києва: на дистанційному навчанні загалом 1 016 класів у 272 школах

У Києві на карантин закрили вісім шкіл та чотири дитячі садки, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«На сьогодні в місті закрито на карантин вісім шкіл. На дистанційному навчанні загалом 1 016 класів у 272 школах. Загалом хворих на коронавірус школярів у Києві – 1 166. Також хворіють понад 790 педагогів», – заявив Кличко.

За його словами, через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 176 груп у 135 садках.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 635 689 людей. Одужали 291 060 осіб, летальних випадків 11 075.

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