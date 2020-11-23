В Україні виявили майже 11 тисяч нових випадків COVID-19 – Степанов

В Україні виявили 10 945 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці. Серед захворілих 491 дитина та 447 медичних працівників.

За добу госпіталізували 1 165 осіб, летальних випадків – 124, одужали – 4 143.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли 635 689 людей. Одужали 291 060 осіб, летальних випадків 11 075.