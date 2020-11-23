Дитячий фонд ООН планує у 2021 році доставити два мільярди вакцин від COVID-19 у країни, що розвиваються

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) планує у 2021 році доставити два мільярди вакцин від COVID-19 та один мільярд шприців у 92 країни, що розвиваються.

ЮНІСЕФ заявив, що для підготовки до логістичних проблем постачання вакцин від COVID-19 співпрацює з сотнями авіаційних, вантажних, судноплавних та глобальних логістичних партнерів, що, як очікується, стане «найбільшою та найшвидшою подібною операцією».

«Нам потрібні всі руки на палубі, щоб ми готові були доставити дози вакцин від COVID-19, шприци та інші засоби індивідуального захисту для захисту працівників фронтової лінії по всьому світу. Захищаючи цих працівників, ми в кінцевому рахунку захищаємо мільйони дітей», – розповіли в фонді.

Американська компанія Pfizer та німецька компанія BioNTech повідомили 20 листопада, що подають заявку на екстрене використання вакцини від COVID-19 у США. Наразі у компаніях очікують, що у 2020 році вироблять до 50 мільйонів доз вакцини та близько 1,3 мільярда до кінця 2021-го.

Компанія Moderna нещодавно заявила, що її експериментальна вакцина на 94,5 відсотка ефективна в запобіганні COVID-19

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 58,6 мільйона випадків COVID-19.