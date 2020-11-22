(Друкуємо мовою оригіналу)

В Украине заполняемость инфекционных отделений уже сегодня приближается к 100%. Но ситуация на подконтрольной части страны все же лучше, чем на неподконтрольной части Донбасса, где, по словам очевидцев, нет ни мест в больницах, ни элементарных лекарств, ни доступа к раскрученной российской пропагандой вакцине «Спутник-V».

Что реально происходит в ОРДЛО во время второй волны пандемии? Какую стратегию выхода из нее выбрали подконтрольные России группировки? И когда жители Донецка и Луганска получат доступ к нормальной медицинской помощи и к одной из вакцин?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев и российский социолог, председатель правления экспертной группы «Сова» Михаил Савва.

– Как бы вы сформулировали стратегию выхода Украины из второй волны Covid-19? Как решила пройти эпидемию украинская власть?

Георгий Тука: Я бы охарактеризовал это как прыжки на месте, имитацию деятельности без результата движения вперёд. Я категорически не могу понять логику поведения власти, которая проблемы пандемии старается каким-то образом политизировать.

Процедура введения карантинных ограничений – не компетенция Министерства здравоохранения. Этим должны заниматься математики

С моей точки зрения, процедура введения каких-то карантинных ограничений – вообще не компетенция Министерства здравоохранения. Этим должны заниматься математики. Есть программы математического моделирования, это несложные задачи, которые в состоянии решать выпускники университетов соответствующих факультетов – кибернетики или математических. Насколько мне известно, уже такие модели разработаны, например, Университет имени Сикорского, Киевский институт экономики – этим группам правительственные организации просто не дают исходных данных для проведения расчётов.

То «карантин выходного дня», то мы его отменяем, потом опять решаем, что делать – это всё не имеет никакого реального смысла.

– Украинские власти пытаются минимизировать наполняемость инфекционных отделений и смертность по стране. У нас тактика –дотянуть до второй половины 2021 года, когда, по сообщениям Всемирной организации здравоохранения, Украина может рассчитывать получить первую партию вакцины? То есть стратегия Украины – дотянуть?

Георгий Тука: С моей точки зрения, это логично, потому что на сегодняшний день ни одна страна мира не может похвастаться какими-то положительными результатами в области борьбы с пандемией.

Может быть, ещё будут свободные места в больницах, а вот кому лечить – уже будет проблема

Существует масса дополнительных рисков, о которых нам не сообщают. Нам говорят о количестве ежедневно заболевших медиков, почему-то я нигде не встречал диаграммы риска того, что у нас в какой-то период просто не останется медиков, которые будут лечить заболевших. Может быть, ещё будут свободные места в больницах, а вот кому лечить – уже будет проблема.

В Житомире открыли вторую очередь кислородной станции для инфекционной больницы – и в первый день, столкнулись с дефицитом специализированного автомобильного транспорта, предназначенного для перевозки сжиженного кислорода. Из другого района сообщают, что транспорт есть, но, оказывается, колоссальный дефицит с кислородными баллонами. Ведь всё это не имеет никакого отношения к Министерству охраны здоровья: это элементарное планирование и прогнозирование развития ситуации. К сожалению, в этом направлении я вижу колоссальные проблемы.

– Как бы вы охарактеризовали стратегию так называемых «властей» ОРДЛО, исходя из тех крупиц информации, которая просачивается оттуда? Как они рассчитывают пройти вторую волну пандемии?

Георгий Тука: Там просто повальная эпидемия слабоумия. Группировка «ДНР», дабы обезопасить жителей, закрывает псевдогосударственную границу с «ЛНР». И вместе с тем абсолютно никаких мероприятий не проводится на границе с Россией, в частности с Ростовской областью, которая стабильно находится в топ-пятёрке Российской Федерации по уровню заболеваемости коронавирусом.

Проблемы схожие и на неконтролируемых территориях, и на контролируемых. Но всё-таки там они намного острее. В первую очередь это связанно с острой нехваткой квалифицированного медперсонала, отток которого стремительно начал происходить примерно с начала 2015 года. Сейчас ситуация только ухудшилась, она не может априори улучшаться.

К сожалению, стратегия, которую избирают местные власти, с моей точки зрения, – это стратегия бывшего Советского Союза, когда какие-либо проблемы замалчивались (можно даже вспомнить Чернобыльскую аварию), а на официальных телевизионных каналах звучали бравурные доклады.

В Москве занимают крайне циничную позицию, политизируя любые проблемы, вопросы, в том числе исключительно гуманитарного плана.

– В России тоже новые антирекорды каждый день. Может, самим россиянам не хватает лекарств, врачей, поэтому их не отправляют на неподконтрольные территории? С чем вы вообще связываете такое отношение к территориям, которые Россия де-факто контролирует?

Люди, которые были привиты российской вакциной, получили достаточно серьёзные побочные последствия

Михаил Савва: Я бы сказал, что российские власти на публику предпринимают некие усилия, направленные на борьбу с эпидемией в ОРДЛО. Например, вакцина «Спутник V» используется, как минимум, в «ДНР». Привиты не только российские военнослужащие, которые там находятся, но и сотрудники местного «министерства» по чрезвычайным ситуациям. Это происходило, скорее, не в режиме помощи, а в режиме испытания вакцины: люди, которые были ею привиты, получили достаточно серьёзные побочные последствия.

Ситуация с короновирусом в самой России сложная, но в тоже время для страны с населением более 140 миллионов человек 20 тысяч заболевших в сутки не являются огромной катастрофой. По моей оценке, значительно более тяжело по России ударили карантинные запреты и ограничения, которые были введены весной. Именно поэтому российские власти не повторяют это непопулярное решение и не вводят жёсткие запреты, пытаясь не нанести дополнительного ущерба экономике.

Думаю, что каких-то радикальных различий в отношении к россиянам и жителям «ДНР» и «ЛНР» нет, за исключением того, что российские власти ведь официально никогда не присоединяли эти территории к России.

– Почему бы не сделать территории группировок «ДНР», «ЛНР» пропагандистским жупелом – провакцинировать всё население на телекамеры? Почему не вакцинируют простой народ?

Михаил Савва: У России не хватает на это ресурсов. Даже крайне несовершенная вакцина «Спутник V» в достаточном количестве не производится.

Во втором плацдарме нет необходимости

Если говорить о пропагандистском эффекте, то для его создания выбрана другая территория – это Венесуэла, куда отправлено достаточно большое количество и вакцины, и других препаратов, которые используются при лечении Covid, в том числе очень дорогих. Во втором плацдарме нет необходимости.

– Группировки признают, что в ОРДЛО больных Covid-19 якобы меньше, чем на подконтрольных территориях. Вы доверяете этим цифрам?

Дмитрий Снегирев: Абсолютно нет, есть скрытый характер этой, так называемой, статистики. Играют на том, что ситуация на территории «ЛНР» вроде контролируема именно благодаря жестким мерам, которые провели под патронатом господина Пасечника.

Это один из элементов противостояния между двумя так называемыми «республиками». Сейчас есть устойчивый характер противостояния между «ЛНР» и «ДНР». Я так понимаю, что это один из элементов политического влияния Пасечника на своих кураторов ради влияния на Пушилина. Здесь исключительно экономические преференции.

Что касается самой статистики, есть несколько аспектов, которые указывают, что она не соответствует действительности. Во-первых, койко-мест там значительно меньше, чем на контролируемых территориях или на территориях так называемой самопровозглашенной «ДНР». Уровень обеспечения медицинским кислородом не отвечает потребностям самопровозглашенной «ЛНР». И главное – уровень заболеваемости, который показывает скрытый характер статистики.

В отличие от Венесуэлы, на территориях самопровозглашенных республик выдано уже 400 тысяч российских паспортов, поэтому не стоит сравнивать Венесуэлу с так называемыми квази-образованиями.

Сейчас есть обращение к российским правительственным кругам насчёт предоставления вакцины. Какой же ответ со стороны Российской Федерации? Никакой. А это – свидетельство, что вакцина не прошла испытания и её нет в том количестве, о которой рассказывает Российская Федерация.

– Допустим, к апрелю спадёт заболеваемость коронавирусом. Какой неподконтрольная часть Донбасса выйдет из этого периода пандемии?

Донбасс выйдет из этой истории явно не в улучшенном состоянии

Георгий Тука: Я не являюсь большим оптимистом по поводу снижения уровня заболеваемости к весне. Донбасс выйдет из этой истории явно не в улучшенном состоянии. Это всё точно так же отражается на экономике, настроениях людей, трудоспособности населения. Там и так, мягко говоря, ситуация с работой и материальным обеспечением аховая, а тут ещё такие риски накладываются.

Между прочим, это можно рассматривать и с точки зрения обеспечения медикаментами. Может быть, на столбах и написано объявление, что они продаются, но кто может позволить себе их купить?

Дмитрий Снегирев: Уровень смертности там очень высок, нет лекарств. Кстати, зафиксированные обыски в городе Стаханов на медицинских складах, принадлежащих мэру города – господину Жевлакову. Скорее всего, лекарствами таки торгуют, но это так называемые «чёрные схемы».

Население на оккупированных территориях лишено возможности получения качественных медицинских услуг. Поэтому, учитывая темпы распространения коронавирусной инфекции, мы можем говорить о катастрофических последствиях для населения на оккупированных территориях.

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