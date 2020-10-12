В окупованому Луганську виник дефіцит ліків – російські найманці закликають припинити паніку

В аптеках окупованого Луганська бракує ліків. Передусім, антибіотиків, кажуть Радіо Донбас.Реалії жителі окупованого міста. Це відбувається на тлі значної поширеності на території пневмоній, які практично не визнаються «коронавірусними»... Підконтрольна Росії адміністрація змушена була визнати проблему та почала «просвітництво»: не купуйте без призначень, не панікуйте, не запасайтесь.

У розповідях луганчан проскакують сумні жарти: черга за препаратами, мовляв, нагадує радянські часи, коли стояли з талончиками за дефіцитними продуктами.

Ось і виявляється, вилікується/виживе той, хто купив першим?

«Нещодавно заявили (по ТБ - ред.), що закупили необхідні препарати, завезли в аптеку. Зайшла сьогодні до нашої за антибіотиком, а вони так радісно – «Завезли-завезли, 10 упаковок». І я розумію, що мені на 6 людей в родині потрібно, щонайменше 6, а краще – 12. Бо курс тривалий, і може через тиждень їх знову не буде. Купила 10. Після мене заходить жіночка, запитує ці ж препарати, чує відповідь: «Немає». Виявляється, що це вже 6 аптека на районі, де препарати розібрали зранку. А як не розібрати? 10 упаковок на аптеку! Коли курс – 2 упаковки на людину. Звичайно, можна купувати аналоги, яких, до речі, також не знайти. Але, у моєї дитини алергічна реакція на деякі аналоги. Ось і виявляється, вилікується/виживе той, хто купив першим?» – розповідає луганчанка Катерина.

Очевидно, проблема не епізодична, бо угруповання «ЛНР» перед вихідними почало заспокоювати жителів підконтрольної йому території пропагандистськими сюжетами по телебаченню. Це звичайна паніка, запевняють там – люди займаються самолікуванням у період «сезонного загострення ГРВІ», тож скупили запаси, зроблені на 4 місяці вперед. Провізор з екрану закликає не купувати ліків про запас. А дівчина з мікрофоном демонструє склад «Лугмедфарму» нібито з достатньою кількістю антибіотиків.

«Як ви бачите, препарати, необхідні для лікування поточних захворювань, ГРВІ та інфекції нового типу (евфемізм для терміну COVID19 у Луганську – ред.), знаходяться на складі і розподіляються по аптеках Луганська і «республіки». Цього тижня ми отримали дві фури з дефіцитними медикаментами, і зараз цей товар розподіляється по аптеках», – розповів Денис Москаленко, так званий заступник генерального директора з економічних питань в «Лугмедфарм».

Проте з місцевих груп у соцмережах видно, що заспокійливо ці запевнення не діють: всі вже в курсі, що ліків бракує. У містян працює «сарафанне радіо». Наприклад, у закритому чаті одного з міст на півдні ОРЛО пишуть, що необхідні препарати продають «з-під поли».

– Виявляється, що антибіотики у нас є, але продають лише для «своїх».

– Зайшла купити препарати батькам, спочатку дівчина-продавець сказала, що вони є. Потім запитала у колеги, і та відповіла: «Ти що забула? Ми його прибрали з продажу. І мені вже з посмішкою: «Ой, вибачте, немає».



Препарати можуть з’явитися, але цінами вже спекулюють, пишуть у соціальних мережах.

«Банального «Рінгера» немає, а за антибіотики мовчу взагалі. Маски були в «36,5» по 5,25, а тепер – 10,50, ось вам і «Лугмедфарм», – пишуть у луганській групі.



«До епідемії «Азитроміцин» коштував 34 рублі, тепер – 100. «Ремантодин» – 35, тепер також 100. Ось де бізнес», – жаліються жителі окупованого Луганська.

Серед місцевих знайшлися ті, хто вирішив заробити на препаратах. Так у соцмережах антибіотик «Азитроміцин» продають за 350 рублів (близько 128 гривень), хоча його середня ціна в ОРДЛО раніше була 70 гривень (близько 192 рублів).

Радіо Донбас.Реалії вже розповідало, що тестування на COVID19 в ОРДЛО доступне одиницям. Крім того, черга на КТ у лікарнях Луганська розписана на кілька місяців вперед.

У Луганську ж зробити тест неможливо. Кажуть, треба тільки російський тест

«Вони не просто не контролюють, вони ще й не дозволяють нам зробити бодай щось, щоб було всім легше. Ми записалися на МРТ ще два місяці тому. Знали, що треба буде зробити тест, щоб перевіритися, чи не хворіємо ми на коронавірус. Вирішили зробити тест в Україні у приватній клініці. Приїхали з результатами, але у нас їх не прийняли. Кажуть, що вони «з України» і, скоріш за все, неправдиві, бо ми «КПВВ проїжджали, а там купа народу». Типу, якщо ми поїдемо в Росію чи до Донецька, там купи людей не буде? У Луганську ж зробити тест неможливо. Кажуть, треба тільки російський тест. Замовили тест у знайомих, мають надіслати нам, потім ми зробимо тест, надішлемо до Росії, там 3-4 дні будуть його перевіряти. І їм же все одно, що у моєї дитини проблеми, що вона рве від тиску, що її треба постійно перевіряти та контролювати», – описує ситуацію жителька Луганська Ірина.

Загалом угруповання «ЛНР» визнає лише 1209 пацієнтів, які захворіли на ковід-19, та 52 летальних випадків. Проте місцеві, в тому числі медики, розповідають, що більшість лікарень окупованого Луганська вже стали «інфекційками», місця для хворих бракує. При симптомах, схожих на COVID19, тут ставлять діагноз «вірусна пневмонія».

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