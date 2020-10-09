(Друкуємо мовою оригіналу)

На оккупированной части Донецкой области ужесточили карантинные меры. Это сделали резко, после долгого периода полной «расслабленности»: дончане и луганчане не привыкли носить маски ни в автобусах, ни в магазинах. И теперь оккупационная администрация пугает их санкциями – главарь боевиков Денис Пушилин призвал «вспомнить про маски», пророссийские каналы говорят о росте заболеваемости. Хотя реальной статистики по ОРДЛО никто не знает – тесты там доступны единицам, а на канале луганских боевиков «ГТРК ЛНР» еще с весны – «табу» на слово COVID: исключительно «инфекция нового типа». За прошлые сутки в ОРДЛО «официально» зафиксировано 242 новых случая и 18 смертей.

Еще неделю назад люди здесь спокойно ходили без масок в общественных местах, хотя формально это правило ввели еще весной. С 7 октября группировка «ДНР» объявила о проверках соблюдения противоэпидемических мероприятий на торговых площадках и в транспорте. Людей пугают штрафами. Телеканалы боевиков стали показывать сюжеты о беспечных пассажирах троллейбусов, пристыживая их вопросами корреспондентов. Рейды уже имеют результат, говорят в оккупационной администрации Донецка.

Одевают «защиту» дончане неохотно.

«Буквально вчера ехал в автобусе: половина в масках, половина – без. В магазинах где-то 25%. В аптеки уже не пускают без масок, в некоторые магазины еще да», – рассказывает Радио Донбасс.Реалии дончанин Кирилл.

Люди начали надевать маски из-за страха, что не выпустят. Все понимают, что если запретят выезжать, то где деньги с украинских карт снимать?

«Раньше в общественном транспорте и в магазинах люди повально ходили без масок. Сейчас Пушилин подписал указ со штрафами вплоть до запрета выезжать из «республики», если не соблюдаешь правила безопасности. Люди начали надевать маски из-за страха, что не выпустят. Все понимают, что если запретят выезжать, то где деньги с украинских карт снимать?», – говорит Надежда.

«В целом, здесь нет такой самодисциплины, как в Киеве, – отмечает местный житель, – при входе в магазин, в транспорт обязательно нужно надеть маску. Санитайзеры не везде. Еще на прошлой неделе люди вели себя очень расслабленно».

Информпространство в Луганске выглядит более «тихим»: там о коронавирусе предпочитают по-прежнему не говорить лишнего.

А вот какой обмен мнениями происходит в соцсетях ОРДЛО:

– Одеть маску – это же не сложно. Заболеем – закроют всех, тогда что делать будем?

– Правильно. То они шутят, оденьте маски на телевизор, весь коронавирус – выдумка СМИ, то – одевайте, а то будем штрафовать.

– Мы уже привыкли, что просто так ничего не происходит. Если сейчас введут карантин, как весной, и все позакрывают, значит, Украина не врала: здесь просто не справляются с этим вирусом.

Школы и «вузы» вернулись на дистанционное обучение. Под вопросом диктант по русскому языку, который должны были провести 17 октября. Для группировки «ДНР» – это чуть ли не символ единства.

А жители оккупации, которые сейчас практически лишены возможности выехать на свободную территорию, спасаются, как могут:

«Знакомые рассказывают, что заболели ОРЗ, и что им назначил семейный врач. По сарафанному радио передают друг другу список назначенных препаратов, антибиотиков. Медики про уровень случаев ковида в «республике» молчат. Думаю, им запрещают говорить. Бесплатный тест на ковид семейные врачи не назначают, без обследования назначают лечение».

Теперь за несоблюдение противоэпидемического режима в оккупированном Донецке первый раз человека буду штрафовать на сумму от ста до пятисот рублей (36-182 грн.), при повторном – сумма возрастет до трех тысяч (более 1095 грн.). Многократное нарушение может обернуться запретом на выезд за пределы ОРДО.

По информации группировки «ДНР», с марта 2020 года было оштрафовано более 900 человек на общую сумму около 5,5 миллиона рублей (2 млн. 10 тысяч грн.)

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