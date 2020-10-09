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09 жовтня 2020, Київ 13:09
Донбас.Реалії

Почему на оккупированную территорию срочно возвращают карантин?

За несоблюдение противоэпидемического режима в оккупированном Донецке первый раз человека буду штрафовать на сумму от ста до пятисот рублей

(Друкуємо мовою оригіналу)

На оккупированной части Донецкой области ужесточили карантинные меры. Это сделали резко, после долгого периода полной «расслабленности»: дончане и луганчане не привыкли носить маски ни в автобусах, ни в магазинах. И теперь оккупационная администрация пугает их санкциями – главарь боевиков Денис Пушилин призвал «вспомнить про маски», пророссийские каналы говорят о росте заболеваемости. Хотя реальной статистики по ОРДЛО никто не знает – тесты там доступны единицам, а на канале луганских боевиков «ГТРК ЛНР» еще с весны – «табу» на слово COVID: исключительно «инфекция нового типа». За прошлые сутки в ОРДЛО «официально» зафиксировано 242 новых случая и 18 смертей.

Еще неделю назад люди здесь спокойно ходили без масок в общественных местах, хотя формально это правило ввели еще весной. С 7 октября группировка «ДНР» объявила о проверках соблюдения противоэпидемических мероприятий на торговых площадках и в транспорте. Людей пугают штрафами. Телеканалы боевиков стали показывать сюжеты о беспечных пассажирах троллейбусов, пристыживая их вопросами корреспондентов. Рейды уже имеют результат, говорят в оккупационной администрации Донецка.

Одевают «защиту» дончане неохотно.

«Буквально вчера ехал в автобусе: половина в масках, половина – без. В магазинах где-то 25%. В аптеки уже не пускают без масок, в некоторые магазины еще да», – рассказывает Радио Донбасс.Реалии дончанин Кирилл.

Люди начали надевать маски из-за страха, что не выпустят. Все понимают, что если запретят выезжать, то где деньги с украинских карт снимать?

«Раньше в общественном транспорте и в магазинах люди повально ходили без масок. Сейчас Пушилин подписал указ со штрафами вплоть до запрета выезжать из «республики», если не соблюдаешь правила безопасности. Люди начали надевать маски из-за страха, что не выпустят. Все понимают, что если запретят выезжать, то где деньги с украинских карт снимать?», – говорит Надежда.

«В целом, здесь нет такой самодисциплины, как в Киеве, – отмечает местный житель, – при входе в магазин, в транспорт обязательно нужно надеть маску. Санитайзеры не везде. Еще на прошлой неделе люди вели себя очень расслабленно».

Информпространство в Луганске выглядит более «тихим»: там о коронавирусе предпочитают по-прежнему не говорить лишнего.

А вот какой обмен мнениями происходит в соцсетях ОРДЛО:

– Одеть маску – это же не сложно. Заболеем – закроют всех, тогда что делать будем?

– Правильно. То они шутят, оденьте маски на телевизор, весь коронавирус – выдумка СМИ, то – одевайте, а то будем штрафовать.

– Мы уже привыкли, что просто так ничего не происходит. Если сейчас введут карантин, как весной, и все позакрывают, значит, Украина не врала: здесь просто не справляются с этим вирусом.

Школы и «вузы» вернулись на дистанционное обучение. Под вопросом диктант по русскому языку, который должны были провести 17 октября. Для группировки «ДНР» – это чуть ли не символ единства.

А жители оккупации, которые сейчас практически лишены возможности выехать на свободную территорию, спасаются, как могут:

«Знакомые рассказывают, что заболели ОРЗ, и что им назначил семейный врач. По сарафанному радио передают друг другу список назначенных препаратов, антибиотиков. Медики про уровень случаев ковида в «республике» молчат. Думаю, им запрещают говорить. Бесплатный тест на ковид семейные врачи не назначают, без обследования назначают лечение».

Теперь за несоблюдение противоэпидемического режима в оккупированном Донецке первый раз человека буду штрафовать на сумму от ста до пятисот рублей (36-182 грн.), при повторном – сумма возрастет до трех тысяч (более 1095 грн.). Многократное нарушение может обернуться запретом на выезд за пределы ОРДО.

По информации группировки «ДНР», с марта 2020 года было оштрафовано более 900 человек на общую сумму около 5,5 миллиона рублей (2 млн. 10 тысяч грн.)

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)

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