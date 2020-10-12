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12 жовтня 2020, Київ 23:48
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Нове довкола COVID-19 за період від 5 до 12 жовтня – відео

Нове довкола COVID-19 за період від 5 до 12 жовтня – відео
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Нове довкола COVID-19 за період від 5 до 12 жовтня – відео

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У країнах Європи продовжує спостерігатися рекордна кількість нових випадків зараження COVID-19; дослідження показує, що вірус залишається активним на поверхнях до 28 днів; дослідники тестують вакцину проти туберкульозу щодо захисту від коронавірусу. (Автор Марґот Бафф, відео Reuters, AP)

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