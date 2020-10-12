У країнах Європи продовжує спостерігатися рекордна кількість нових випадків зараження COVID-19; дослідження показує, що вірус залишається активним на поверхнях до 28 днів; дослідники тестують вакцину проти туберкульозу щодо захисту від коронавірусу. (Автор Марґот Бафф, відео Reuters, AP)