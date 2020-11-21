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Почему КПВВ на Донбассе могут уже полноценно не заработать? В чем молдавский опыт урегулирования конфликтов может помочь Украине? И как работают больницы в Луганске? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Коронавирус – только повод

КПВВ на линии разграничения на Донбассе, скорее всего, полноценно уже не заработают никогда. Это утверждает представитель отдельных районов Донбасса в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в интервью сайту «Остров».

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По его мнению, это политика, коронавирус – только повод. Российские гибридные силы, по словам Гармаша, таким образом проводят определенную сегрегацию. Они убирают со своих территорий людей, у которых есть регистрация на подконтрольной Украине и закрывают «своих» от Украины. Таким образом, создают условия для отдаления от Украины.

«Мягкий подход» не помог

Несмотря на согласие Молдовы выбрать «мягкий подход» в переговорах с Приднестровьем, это не позволило решить конфликт даже через 28 лет. Об этом заявила новый президент Молдовы Майя Санду в интервью «Европейской правде».

Санду напоминает, что Молдова признала Приднестровье частью переговорного формата, дала тамошнему бизнесу тот же торговый режим, который имеют производители в остальной части Молдовы – в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации и подписала более 300 документов о решении конфликта.

Но несмотря на все эти шаги, страна ни к чему не пришла. И этот опыт может быть полезен для Украины в действиях по Донбассу, утверждает Майя Санду.

Прав тот, кто сильнее

Главный урок мирного разрешения конфликта между Азербайджаном и Арменией в том, что правит военная сила. За считанные недели применение силы привело к тому, что не удавалось осуществить десятилетиями дипломатии. Об этом пишет аналитический центр «Atlantic Council».

Автор статьи, экономист Андерс Аслунд отмечает, что Запад отстранился от ситуации. Это дало возможность авторитарным правителям Путину и Эрдогану, перехватить геополитическую инициативу. При этом такая пассивность Запада опасна в ситуации с Украиной. Потому что, Россия смогла расширить свое военное присутствие в границах бывшей советской империи и не столкнулась при этом с сопротивлением Запада.

Полуразрушенная больница принимает пациентов

Информация о том, что больных COVID из Бахмутского района будут отправлять в Светлодарскую больницу появилась в сентябре. При этом уже тогда стоял вопрос: готово ли заведение, которое было почти полностью разрушено во время боевых действий, принимать тяжелых больных. Об этом пишет еженедельник «Український тиждень».

Издание отмечает, что на практике больница, в которой удалось восстановить только два этажа, принимает пациентов, не получая от государства надлежащего финансирования. Но главное, что, не хватает медицинских работников, которые бы изъявили желание работать в городе на линии фронта.

В поликлиниках коллапс

Все больницы в Луганске условно можно разделить на три группы: для обычных людей – 4-я и 7-я; повезло и по знакомству – 1-я; и местная «Шаритэ» – пульмонология с палатами на четверых, где лечат «заслуженных» артистов и «министров». Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров».

Блогер отмечает, что те, кто попадает в 1-ю больницу, родились в рубашках. Они тоже могут умереть, но умрут в чистых палатах после ремонта. В эту больницу чаще всего переводят нужных людей. Обычных людей по направлениям принимают в 4-ю и 7-ю больницы, забитые под завязку.

По поликлиникам коллапс. Врачи поголовно на больничном. Не хватает терапевтов, пишет Ольга Кучер.

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