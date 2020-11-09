(Друкуємо мовою оригіналу)

Увядающий, медленно разрушающийся, с заброшенными витринами центральных бутиков и пустынный, но по-прежнему красивый. Когда-то главный город Донецкой области, бизнес-центр восточной Украины и один из самых самобытных населенных пунктов страны – Донецк –​ встретил седьмую осень в оккупации. Мы прогулялись с фотоаппаратом по центру города, чтобы вы могли увидеть все собственными глазами.

Парк Щербакова – одно из любимых мест для прогулок и знакомств дончан – с аттракционами, шашлычными, катамаранами и большой зеленой зоной. Сюда после жалоб на шум жителей домов вблизи центральной площади Ленина перенесли и все городские мероприятия и концерты. Осенью территория вдоль первого и второго городских прудов становилась огромной локацией для фотосессий влюблённых, молодожёнов и молодёжи.

Бульвар Пушкина – «городская стометровка», самое сердце города, место встреч, прогулок, и когда-то самое оживлённое место в Донецке.

Справа – кафе «Миллениум» или в народе «Пирамида» на бульваре Пушкина – когда-то самое модное заведение Донецка. Прямо за «пирамидой» находился детский городок – площадка с деревянным замком и качелями. По ночам можно было увидеть, как на ней отдыхают вышедшие из кафе «уважаемые» люди города.

Третий корпус Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) на центральной улице Артема. Дончане называют университет ДПИ («Донецкая политехника»), раньше в нем училась будущая техническая элита, за его студентами «охотились» из немецкого «Сименса».

Набережная главной реки города Кальмиус, вид с левого на правый берег (в Донецке, как в Киеве, – правый берег – «центральный»). Место, где можно уединиться с природой, покормить уток или просто смотреть, как по мостам через реку едет транспорт.

Возвращаемся на бульвар Пушкина.

Гостиница «Донбасс-Палас» и бизнес-центр «Пушкинский» – самые центральные и престижные в городе с парадными входами прямо с площади Ленина. На фото – вид с улицы Артёма. «Пушкинский» так и не успели ввести в эксплуатацию на момент начала конфликта. Когда в городе были массовые беспорядки весной 2014-го года, то светом в окнах «Пушкинского» по вечерам горело слово «МИР».

Торговый центр «Золотое кольцо» вблизи южных ворот в город – автовокзала «Южный». Тут большая транспортная развязка (включая донецкие трамваи) и все, что нужно путешественнику – например, Макдональдс (который сейчас переделали в ДонМак).

Центральная улица Артёма с теми самыми заброшенными витринами бутиков – с перспективой на площадь Ленина. Пустое пространство спереди – площадь перед Театром оперы и балета.

Скейтпарк в парке «Сокол» неподалеку от улицы Артема и донецкого планетария. Тут раньше тусовалась молодежь: роликовые коньки, скейты, велосипеды, самокаты и, конечно же, трюки на них.

Цирк «Космос». Место, где перед представлением всегда можно было купить шарик, клоунский нос и сладкую вату.

Парк возле стадиона «Донбасс-Арена» – раньше один из лучших парков города, который разбили в парке имени Ленинского комсомола. Деревья для него подбирали специально под клубные цвета «Шахтера», чтобы осенью они «горели» оранжевой и красной краской.

Колесо обозрения в Парке Щербакова. Аттракцион, с которого можно посмотреть на город с высоты птичьего полёта.

Парк Щербакова, вид на танцевальную площадку «Вечерние ритмы» (в народе место называлось «клеткой») – место, где могли подвигаться и познакомиться пожилые дончане, а окружающие – зарядиться от них позитивной энергией.

Набережная реки Кальмиус с видом на мост на левый берег. Как видите, Донецк даже в оккупации любви к цветам не теряет (но не везде, смотрите ниже).

Парк Щербакова, набережная Первого городского пруда – самого старого искусственного водоема города. Его вырыли еще в конце 19-го века.

А это когда-то было розарием в Парке Щербакова. Почему-то сейчас он в таком состоянии. Напомним, роза – один из символов города, наряду с терриконом.

Центральная улица Артёма, вид на Театр оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко («золотой голос» Украины, вдали виден позолоченный памятник ему). Справа – старейший кинотеатр города имени Тараса Шевченко, вдалеке слева – детская библиотека.

Улица Артёма. Раньше на месте черного пятна справа была яркая витрина круглосуточного магазина «Максим», который спасал молодежь, загулявшуюся допоздна в культовом донецком баре «Ганджубаз» неподалеку.

Памятник «Друг» напротив здания Донецкой облгосадминистрации на бульваре Пушкина, изображающий мужчину и собаку, которую он прикрывает зонтиком. Он появился в городе фактический в разгар боевых действий, 5 июня 2014-го года – местный художник Равиль Акмаев всеми правдами и неправдами довез скульптуру через блокпосты в Донецк из Харькова, где еще в «мирные» времена занимался его отливкой.

Набережная Кальмиуса со стороны бульвара Шевченко.

Недостроенная библиотека технического университета (рядом с тем самым третьим корпусом) и знаменитая стена граффити, которой уже более 15-ти лет. Рисунки с розой и «голосом Донбасса» – одни из самых старых на стене.

Парк кованых фигур за зданием донецкого горсовета. Парк пополнялся новыми экспонатами каждый год во время фестиваля кузнечного искусства, на День города. Сейчас переживает не лучшие времена.

Набережная Кальмиуса. Вид на самый старый мост города по проспекту Ильича, построенный сразу после Второй мировой.

«Донбасс-Арена». Некогда самоё зелёное и ухоженное место в городе.

Преображенский собор в центре Донецка по улице Артема. Из-за «центрового» расположения и простора перед ним был до войны местом встречи местных неформалов.

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