Через погрози у Донецьку скасували концерт української музики

«Музика поза політикою», «скасуйте «ДНР»», «​блокадний Ленінград»​ та «укропи»​. Така риторика зараз переважає у коментарях під повідомленням про заборону української рок-музики у донецькому клубі « Gung'Ю'бazz »​. Невже в окупованому Донецьку досі відбуваються українські концерти, хто на них ходить, і чому скасували черговий? Розповість Радіо Донбасс.Реалії.

Вранці у неділю 15 листопада 2020 року на Вк-сторінці події «Хиты украинского рока», що мала відбутися у легендарному Донецькому клубі «Gung'Ю'бazz», з’явилося повідомлення про скасування цього заходу. Як пояснили організатори, відбулося це «у зв’язку з великою кількістю негативних відгуків». Цікаво, що не меншу кількість негативних відгуків викликало і саме повідомлення про скасування концерту.

Невже у Донецьку досі відбуваються заходи з українською музикою?

Так, відбуваються. Найбільш відомі з них – якраз такі вечори українського року у «Gung'Ю'бazz». І проводить їх заклад не підпільно: активно запрошує всіх бажаючих.

Ось, наприклад, афіша подібного концерту в листопаді 2019 року. З того часу вхід подорожчав на 50 російських рублів.

На одному з них пару років тому інкогніто побувало і Радіо Донбас.Реалії. Ось яка там атмосфера.

Але українську музику можна інколи почути і в інших клубах та закладах. Але зазвичай це або вже давно відомі хіти, або нові відомі композиції, що потрапляють у загальний плейлист. Про тематичні заходи там не йдеться.

Хто і як реагує на концерт і його скасування?

У коментарі на сторінку заходу після його анонсу незабаром прийшла велика кількість антиукраїнських коментаторів. Один з них – колишній так званий «міністр закордонних справ» угруповання «ДНР».

Або представник Донецького відділення російської консервативної організації «Ізборський клуб» Олександр Дмитрієвський. Чи очільник запорізького «Антимайдану», що втік в ОРДЛО, Артем Тимченко.

У коментарях їм активно апелюють люди, які були підписані на спільноту клубу у Вконтакті, або на сам захід, та збиралися на нього прийти. У тому числі, говорять, що з погрозами прийшли переважно ті, хто ніколи у «Gung'Ю'бazz» не бував.

А які концерти взагалі зараз проходять у Донецьку?

Радіо Донбас.Реалії багато розповідали про культурне життя у окупації. З концертами там ситуація не найкраща. Переважно у Донецьк, як і у Луганськ, приїжджають російські артисти 3-го ешелону, давно забуті гурти та виконавці.

Концерт Григорія Лепса на площі Леніна у Донецьку 8 вересня 2020 став, мабуть, наймаштабнішим подібним заходом з часів початку війни на Донбасі. Його активно використовували у пропаганді підконтрольні угрупованню «ДНР» та особисто його ватажку Денису Пушиліну ЗМІ.

Навіть буває так, що під виглядом відомого гурту виступають його двійники. Як от на цьому відео донецького блогера з концерту на День міста:

Дещо краще працюють невеликі заклади, де відбуваються локальні концерти з місцевими, маловідомими чи кавер-гуртами. Ось, наприклад, такі:

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