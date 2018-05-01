Вечірка, присвячена українській музиці, викликала ажіотаж в окупованому Донецьку

Ввечері у п'ятницю, 27 квітня, в одному з клубів окупованого Донецька пройшла вечірка, присвячена українській музиці. Одна з відвідувачок заходу (їм'я не називаємо з міркувань безпеки) поділилася враженнями з Радіо Донбасс.Реалии.

Окрім виступів з піснями відомих українських гуртів, на сцену вийшла одна з місцевих молодіжних команд, що виконує пісні українською. Їм підспівувала вся зала.

Заклад не зміг вмістити всіх охочих, тож виконавці перемістилися навіть на вулицю.

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Одні з виконавців співали маловідомі українські народні пісні.

Раніше Радіо Донбасс.Реалії писало про те, що у Донецьку невідомі розвісили по місту наліпки з цитатами творів Василя Стуса і зображенням фрагментів його барельєфа, який бойовики угруповання «ДНР» демонтували з корпусу Донецького університету в 2015 році.



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