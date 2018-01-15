«Тюрма не доросте до неба»: окупований Донецьк обклеїли патріотичними наліпками

Днями в окупованому російськими гібридними силами Донецьку з'явилися наліпки з цитатами творів Василя Стуса і зображенням фрагментів його барельєфа, який бойовики угруповання «ДНР» демонтували з корпусу Донецького університету в 2015 році. Фото вислали Радіо Донбас.Реалії, проекту Радіо Свобода, жителі міста.

Наліпки з'явилися по всьому центру міста.

Готель «Донбас Палас»:

Обласна травматологія:

Вулиця Артема:

Барельєф українському правозахиснику, поету та політв’язню Василю Стусу на корпусі філологічного факультету Донецького національного університету демонтували після окупації міста російськими гібридними силами, у травні 2015 року. Раніше питання про знесення цього барельєфа обговорювалося на так званій сесії «парламенту ДНР», «депутати» хотіли замінити його погруддям розвідника Миколи Кузнєцова.

Пам'ятник Сергію Бубці:

Підземний перехід на проспекті Ілліча:

Бібліотека ім. Крупської:

Український поет і правозахисник Василь Стус (1938-1985 роки) з 1940 року жив у Донецьку. Навчався в педінституті, працював на шахті, вчителем в школі, літредактором місцевої газети. Був засуджений і засланий на Урал, де помер в таборі. У 2016 році Донецький національний університет, переведений на підконтрольну територію, був названий ім'ям дисидента.

Зупинка Проспект Миру:

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Проспект Миру, торговий центр «Білий лебідь»:

Студмістечко:

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: