В прифронтовых населённых пунктах – Гранитном, Мирном и Виноградном – открылись общественные пространства, оборудованные по последнему слову техники. Там жители могут учиться, общаться или решать вопросы с государственными службами, не покидая свое село. В первую очередь хабы ориентированы на женщин. Почему – выясняло Радио Донбасс.Реалии.

В Гранитном психологи из Киева учат женщин посёлка правильно переживать стресс, в Мирном и Виноградном жительницы, используя компьютеры, принялись за создание собственных кабинетов в банках и пенсионном фонде. Так начался первый день работы общественных хабов, которые создали три женские общественные организации и американская организация USAID.

Всё происходит с соблюдением карантинных ограничений.

А после снятия карантина в новых общественных пространствах уже запланирована работа университета третьего возраста, курсы интернет-грамотности для всех желающих, проведение обучающих тренингов и разнообразных мастер-классов.

Почти два года ушло на создание коммуникационных хабов в прифронтовых населённых пунктах. Придумали всё женские организации из Гранитного, Мирного и Виноградного, а USAID выделила средства на покупку оборудования. Теперь новые компьютеры, современная оргтехника, проекторы и экраны, кондиционеры, обогреватели и новая мебель заняли своё место в отремонтированных помещениях, где есть доступ к интернету.

Ремонтами помещений занимались сами жители, а поселковые и сельские советы обеспечили активистов стройматериалами.

Здесь каждый житель села может не только найти для себя любимое занятие, но и научиться чему-нибудь новому, получить необходимые консультации и решить проблемы с государственными службами. Хотя изначально эти хабы были ориентированы на женщин, говорит секретарь Гранитненского сельсовета Василина Николаева.

«Женщины гораздо сильнее. Как показала война, они в семье основа, стержень, они должны принести в семью понимание того, что жизнь налаживается. Так вот, этот хаб, его открытие и объединение вокруг него активных, целеустремлённых женщин даёт им возможность в одном месте и получить психологическую помощь ,и научиться чему-то новому, показать, что они умеют, дать понять, что их умения со временем могут стать основной деятельностью и будут приносить доход. И ещё это время для себя, время для обучения, для выхода из морального тупика. Они объединяются здесь и имеют возможность в комфортных условиях, при технической поддержке самореализовываться и учиться», – говорит она.

Теперь, не покидая своего населённого пункта, можно «посетить» пенсионный фонд и социальные службы, получить консультацию врача и юриста, оплатить коммунальные услуги, освоить новую профессию или открыть свой бизнес. А еще пообщаться с помощью «вайбера» и «скайпа» с близкими, если эта технология для кого-то была недоступна.

Постепенно населённые пункты прифронтовой зоны возвращают себе нормальную жизнь, говорит координатор проектов мариупольской ассоциации женщин «Берегиня» Валерий Шарамко.

«Крыша на амбулатории перекрылась, окна поменялись – приросло. Через год Красный Крест зашёл – сделал внутри всю амбулаторию. Тоже приросло. Перекрыли спортивную школу, 900 квадратов, своими силами. В этом году ремонт закончили, зал, душевые. Вот так понемножку, понемножку какое-то движение вперёд, к лучшему качеству жизни, к безопасности, относительной, но безопасности. Я не буду сейчас говорить о линии разграничения и войне, но когда человеку комфортнее жить, он чувствует себя в безопасности», – говорит он.

Уже сейчас в прифронтовых сёлах выращивают птицу, овощи, зелень и ягоды, варят сыры, продают всё это в торговых центрах Мариуполя и Волновахи, вышивают и вяжут, устанавливают детские площадки. Открывают магазины, кондитерские, мини-пекарни, автомастерские, парикмахерские и маникюрные салоны.

Вместе с качеством жизни в сёлах постепенно меняются и люди, рассказывает активистка Мирненской организации «Мирный рассвет» Марина Кривая.

«Мы научились не только работать руками, мастерить и вышивать картины. Мы научились петь, мы научились танцевать. Оказалось, мы разноплановые люди. И вы знаете, мы научились дружить. Самое интересное, что от нас не уходят, к нам приходят». – рассказывает она.

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