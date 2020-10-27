(Друкуємо мовою оригіналу)

Вирус есть – диагноза нет. У подконтрольных России группировок на Донбассе разный подход к COVID-19: если «ДНР» признает проблему и идет путем предупреждения и устрашения людей, то группировка «ЛНР» не произносит вслух слово «ковид» уже полгода, называя его иносказательно «инфекцией нового типа». И даже ею называют не всё: луганчанам пропагандисты показывают целые отделения, заполненные больными с пневмонией, о которых говорят как об опасных, вообще не упоминая при этом вирус – как будто воспаление легких вдруг стало заразным само по себе.

Но и в Донецке, и в Луганске поставленных диагнозов крайне мало: не хватает тестов. Большинство людей лечатся по симптомам. Как они справляются? Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказали пациенты и жители.

Ангелина (имя изменено в целях безопасности) из Донецка несколько недель назад почувствовала недомогание, к вечеру сильно разболелась голова. «Обезболивающие не помогло, – говорит она. – На следующий день к головной боли добавились сильная усталость и ломота в суставах. Через несколько дней температура поднялась выше 38 градусов».

Вызвать врача на дом не удавалось, и женщина дважды отстояла очередь к терапевту в амбулатории. К тому моменту у неё уже пропали вкус и обоняние. Участковый врач выписала антибиотики и поставила диагноз «вирусная инфекция».

На просьбы дать направление на тест и рентген лёгких врач поделилась, что «диагноз COVID-19 ставить нежелательно», следовательно – и направления на тест ждать не стоит. Но направление на рентген лёгких, говорит Ангелина, со скандалом удалось получить.

Делать рентген пришлось в больнице Вишневского, где женщина просидела в очереди шесть часов, пока обследование проходили больные коронавирусом. По словам Ангелины, снимок ей не отдали, и даже не показали. У рентгенолога она получила лишь листок с заключением врача, что лёгкие чистые.

«Участковый врач выписала новые антибиотики, в поисках которых пришлось обойти 8 аптек, отстояв в очереди в каждую из них. Всё это – с температурой», – говорит дончанка.

По поводу отсутствия теста и отказа врача прийти на дом женщина звонила на горячую линию так называемого «министерства здравоохранения» группировки «ДНР»: там лишь сказали, что приняли звонок во внимание.

Вслед за Ангелиной заболел её муж, однако у него болезнь протекает сложнее, чем у жены. История повторяется по второму кругу. Врача на дом вызвать невозможно, в поликлинику нужно идти самостоятельно.

Порой невозможно купить градусник

История пары – не единичный случай в оккупации. Слушатели Радио Донбасс.Реалии также сообщают, что невозможно попасть на приём к врачу, не выстояв многочасовую очередь. Бесплатных тестов практически нет. По словам жителей неподконтрольных территорий, мест в больницах не хватает.

В аптеках очереди и многих лекарств, даже простых, нет. Порой невозможно купить даже градусник. Люди скупают жаропонижающие препараты и антибиотики, независимо от того, есть у них симптомы или нет. Говорят – на всякий случай. Дончане приходят в см-паблики подконтрольных Украине городов и там пытаются получить консультацию. Собираются даже пить антибиотики в качестве профилактики заболевания – чего категорически не советуют делать врачи!

Своими наблюдениями с Радио Донбасс.Реалии поделился и Михаил из Донецка (имя изменено в целях безопасности).

«Больницы лечат – а насколько успешно, я не знаю. С тестами грустно, потому что они то появляются, то исчезают, а тестироваться люди хотят. Сейчас тестирует только больница Калинина, и платно: было 1600 рублей, сейчас в районе 2000 рублей (735 гривен). Про бесплатные я не слышал, даже для медработников. Говорят, тех, кто тяжелый, везут в Торез, куда-то туда... Появился российский «Коронавир», в России он стоит 11 тысяч рублей, и их министры говорят, что больным он выдается бесплатно, а у нас – более 15 тысяч рублей (5513 гривен) за упаковку в аптеке.

В магазинах теперь правила ужесточили: запрещен вход без масок. Еще неделю назад продавцы обслуживали всех, даже без масок. Сейчас не пускают без масок. Такого, чтобы кто-то из знакомых принимал российскую вакцину, я не знаю. Ходят слухи, что сотрудников «МЧС» вакцинировали, но это все слухи. Если раньше в аптеках были лекарства – сейчас нет. Мало жаропонижающих, от кашля, АЦЦ практически нереально купить. Лекарства повышенного спроса типа нафтизина, парацетамола, которые здесь держались на низких ценах – сейчас эти цены просто «отпустили», – рассказал дончанин.

Впрочем, после длительного периода «штурма» аптек, 23 октября местные жители сообщили Радио Донбасс.Реалии, что антибиотики приступили в продажу в Донецке. Также регулярно пытается унять панику оккупационная администрация Луганска: там по местному ТВ показывают, как много лекарств на складах, и призывают не грести все подряд.

Сколько людей заболели коронавирусом на неподконтрольной территории, проверить сложно. По данным оккупационных администраций Донецка и Луганска, есть более 7 с половиной тысяч случаев с начала эпидемии (6103 – на территории ОРДО и 1456 – ОРЛО). По оценкам украинского омбудсмена, их в два раза больше.

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