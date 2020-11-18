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Мобильный госпиталь Донбасса расположится в Краматорске – правительство выделило деньги на содержание пациентов с COVID-19. Также госпитали откроют в Киеве и Одессе. Шесть лет назад на Донбассе уже разворачивали полевые госпитали – в палатках и полуразрушенных зданиях. Радио Донбасс Реалии пообщалось с медиками-волонтерами об их опыте и о том, насколько он поможет для борьбы с COVID-19.

Кабинет министров Украины выделяет 118 миллионов гривен на мобильные госпитали в Одессе, Киеве и Краматорске. В Краматорске Донецкой области в таком госпитале должны будут разместить от 500 до 1000 пациентов. Где разместят такой госпиталь, пока не сообщается. Ранее в интервью Донбасс Реалии начальник отдела стратегического развития охраны здоровья областной администрации Александр Педенко сообщал, что власти все еще определяются с локацией.

По состоянию на 16 ноября в Донецкой области занято 57,1% коек в больницах для пациентов с COVID-19 и подозрением на COVID-19, в Луганской – 43%. Теоретически отправлять людей в мобильные госпитали нужно будет при стопроцентном заполнении коечного фонда.

В Донецкой области уже разворачивали мобильные госпитали – в 2014-2015 годах волонтеры. Как рассказала Радио Донбасс Реалии командир добровольческого медицинского батальона «Госпитальеры» и народный депутат Яна Зинкевич, опыт волонтеров может быть полезен и сегодня. Правда, с определенными ограничениями – на фронте медики могли заразиться только гепатитом или ВИЧ, от «ковида» защититься гораздо сложнее. И ее батальон, и другие медики-добровольцы разворачивали полевые госпитали, учились сортировать больных и благодаря современному медицинскому оборудованию от украинской диаспоры даже проводили операции и манипуляции.

«Рано или поздно госпитали придется разворачивать, делать это нужно было, конечно же, раньше. Ресурсы на это есть, в частности из Фонда борьбы с COVID-19. Важны не только палатки или госпитали – там должен быть проложен кислород или быть кислородные концентраторы. Если говорить про палатки, то тяжелых реанимационных пациентов там не положить, но пациентов средней тяжести можно. Разумеется, там должно быть отопление, должны быть мобильные душевые и туалеты. Боюсь, что рано или поздно до этого дойдет. Разумеется, такие госпитали будут стоить довольно дорого», – говорит Зинкевич.

Волонтер считает, что в таких полевых госпиталях могут стабилизировать пациентов средней тяжести – изолировать их и дать возможность подышать кислородом, чтобы болезнь не прогрессировала.

Опыт, полученный на фронте, слабо поможет в борьбе с пандемией, говорит волонтер Геннадий Друзенко, один из основателей Первого добровольного мобильного госпиталя имени Пирогова. Идеей «проекта» было дать возможность высококвалифицированным гражданским врачам помогать на фронте, но проблема пандемии – в том, что ее фронт размыт по всей стране.

«Алгоритм перемещения медиков из менее пострадавших районов в более пострадавшие возможен для применения. Но нужно помнить, что если раньше помощь нужна была на, грубо говоря, 10% территории, то теперь помощь нужна по всей стране. Остается только делать ставку на мобильное оборудование, на создание, как минимум, изоляторов для больных. Там им можно будет помогать хотя бы на базовом уровне», – говорит Друзенко.

Главные проблемы – нехватка рук, кислорода и специализированного оборудования, говорит волонтер, и ни одну из них не решить разворачиванием мобильных госпиталей. В данном случае Украина «работает» по рецепту европейских стран – создает изоляторы для пациентов, однако врачей не хватает даже на стационарные больницы.

«Мы можем в киевском Дворце спорта, допустим, уложить сотни или тысячи больных. Это изолирует их от семьи, уменьшит риск заражения ближнего круга. Однако в сложной ситуации это мало что изменит», – считает Друзенко.

Лучше развернуть полевые госпитали и надеяться, что они не пригодятся, говорит Радио Донбасс Реалии волонтер и парамедик Юлия Паевская, больше известная как командир добровольческого медико-эвакуационного подразделения «Ангелы Тайры». Она разворачивала мобильные госпитали на фронте – вначале помогала, а потом и делала это самостоятельно.

«Есть два вида военных госпиталей. Во-первых, советский – его сложно развернуть и настроить, но потом он работает хорошо. Во-вторых, американский – в Украину его передали из США в 2015 году. Но я не знаю, где он сейчас, может быть на складе», – говорит Паевская. Американских госпиталей в Украине немного, единицы, а вот советских военных хватает – большинство их них находятся на консервации.

В больницах не хватает врачей – волонтеры

В полевом госпитале можно содержать пациентов с нетяжелой формой заболевания, говорит волонтер и уточняет, что лучше отвести под госпиталь какие-то помещения, а не разворачивать палатки. Но настоящие проблемы будут не с помещениями, а с врачами, говорит волонтер, – ухаживать за больными с «ковидом» должны квалифицированные люди. Им нужны навыки работы с аппаратурой, в частности с аппаратами искусственной вентиляции легких. Не хватает ни врачей, ни медсестер.

«Я не скажу, где именно, но некоторым больницам приходится обращаться к солдатам, чтобы те помогали убирать тела умерших от «ковида» – не хватает сильных санитаров. Военнослужащих не кидают на амбразуру – им предоставляют защитные костюмы, регулярно тестируют, но это правда – людей не хватает».

По мнению Зинкевич, сегодня необходимо переквалифицировать врачей на работу с «ковидом» и максимально привлекать обычных людей для технической работы в больницах. «Это работа с высоким риском, она требует от людей моральной стойкости – не все могут работать с людьми, которым больно, которые умирают», – уточняет командир «Госпитальеров».

Военные волонтеры, тем более медицинские волонтеры, всегда будут рады помочь в борьбе с пандемией, считает Паевская. Она допускает, что координационный волонтерский штаб нужно формировать уже сейчас.

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