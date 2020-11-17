Кисневі концентратори для Донецької області вже везуть поромом з Китаю – Педенко

Кисневі концентратори для лікарень Донецької області вже прямують з Китаю до України і мають надійти у лікарні цього або наступного тижня. Про це повідомив Олександр Педенко, начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА.

«Наскільки нам відомо, всі замовлені нами кисневі концентратори були завантажені на пором. І пором цей з Китаю направлено до України. Як буде доставлений цей пором, як буде проведена процедура розмитнення, – ми очікуємо на поставку всіх цих концентраторів (у лікарні – ред.)», – відповів Олександр Педенко проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

Всього за майже 49 мільйонів гривень державної субвенції на Донеччині планують придбати 1127 кисневих концентраторів потужністю 5, 10 (більше 900 штук) і 20 літрів на хвилину. «В основному, це будуть 10-літрові, які більш компактні, більш зручні: їх зручно переносити. Вони дають можливість двох-трьох людей одномоментно забезпечувати», – повідомив подробиці Педенко.

У жовтні Педенко повідомляв, що область отримала від держави 55 млн. грн. субвенції, з них на 49 мільйонів Донеччина придбає концентратори.

Радіо Донбас.Реалії писало, що на початку епідемії у лікувальних закладах Донеччини було 210 кисневих концентраторів, зараз їх 553.

За інформацією Донецької ОДА, за добу 16 листопада в області виявили 520 нових хворих на коронавірус. Всього від початку епідемії на Донеччині захворіли 17 724 людини: померли 275, одужали 6129, 11 320 людей продовжують лікування.