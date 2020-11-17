«Біовен» проти коронавірусу. Чи ефективний український препарат у лікуванні важкохворих?

Український «Біовен» внесли до протоколу лікування хворих на коронавірус. Про це повідомив співвласник компанії-виробника препарату, зауваживши, що вже завершили клінічні випробування ліків, і вони показали гарні результати у комплексному лікуванні важкої пневмонії. Лікарі зазначають, що цей препарат не новачок на вітчизняному ринку, і його давно використовують у боротьбі з іншими інфекційними захворюваннями. Що представляє собою препарат, наскільки ефективний він у лікуванні пацієнтів з COVID?

«Біовен», або ж іншими словами імуноглобулін – ліки на основі плазми крові людей, які перехворіли на коронавірус. Клінічні випробування препарату розпочалися у травні, коли фармацевтична компанія «Біофарма» отримала на це дозвіл Міністерства охорони здоров’я. Тестування проводилося на 66 добровольцях. Частина з них отримували звичайне лікування, а частині разом з основною терапією вводили препарат. Випробування дали високі результати, зазначив на своїй сторінці у фейсбуці президент «Біофарми» Костянтин Єфименко. Зокрема, «Біовен» вчетверо зменшує кількість смертей при важкому перебігу захворюваності, а також скорочує час перебування пацієнта в стаціонарі.

«Використання Біовену в комплексі терапії пневмонії, викликаної Sars Cov-2 Covid-19, у порівнянні з стандартною терапією дозволяє досягти статистично достовірних переваг за наступними параметрами: скорочення летальності у чотири рази з 23,6% до 6,25%; скорочення середнього часу до настання покращення з 9 до 5 днів; скорочення часу потреби в госпіталізації в умовах стаціонару на 3-5 днів», – зазначив у своєму пості Костянтин Єфименко.

За словами виробника, наразі у світі проводяться 18 клінічних досліджень імуноглобуліну, але їхня компанія першою почала і завершила клінічні випробування.

Міністерство охорони здоров’я ще в жовтні, після завершення випробувань, планувало включити «Біовен» до переліку ліків, які застосовують при коронавірусу. Нині, за словами виконувача обов'язків генерального директора «Центру громадського здоров’я» МОЗ України Ігоря Кузіна, увага чиновників зосереджена на тому, щоб налагодити його виробництво і забезпечити безперебійне постачання препарату в опорні лікарні.

Не можна стверджувати, що цей препарат лікує, але він полегшує перебіг захворювання і здатний знизити потенційний рівень смертності серед важких пацієнтів

«Результати дослідження показують зниження рівня летальних випадків. Не можна стверджувати, що цей препарат лікує, але він полегшує перебіг захворювання і здатний знизити потенційний рівень смертності серед важких пацієнтів. Добре, що у нас з’явився вітчизняний імуноглобулін, відтак не будемо закуповувати в інших державах. Найбільш критичний момент для держави полягає в тому, щоб ми могли налагодити його виробництво, а ціна закупок була адекватною. Зараз розробляється пакет документів, яким чином це можна зробити. Мова йде про те, що пацієнти, які перехворіли на COVID-19, мають здавати кров в донорських центрах, потім плазма постачатиметься до «Біофарми» як сировина, а після того вже підприємство буде виробляти імуноглобулін. Механізми, які лягають в основу такої процедури, опрацьовуються, скоріш за все, це будуть договірні відносини. Ще необхідно погодити з Антимонопольним комітетом та іншими контролюючими організаціями, оскільки «Біофарма» опинилася фактичним монополістом на ринку і ми наразі не маємо альтернативного виробника таких препаратів», – зауважує чиновник у коментарі Радіо Свобода.

Імуноглобулін G – клас антитіл в плазмі крові людини. Застосування імуноглобуліну ефективне проти вірусів, нейротоксинів, правця, малярії.Беруть участь у вторинній імунній відповіді.

Грип чи застуду «Біовеном» не лікують, хоча можна – інфекціоніст

«Біовен» на ринку існує вже давно, його застосовували для лікування інших інфекційних захворювань, але на хвилі поширення коронавірусу увага до нього зросла, наголошує у коментарі Радіо Свобода лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв. Практика використання не була поширена через високу вартість ліків. Сьогодні їх можна придбати в аптеках за ціною від 1300 до 11000 тисяч гривень в залежності від об’єму флакона. За словами Юрія Жигарєва, у порівнянні імпортним аналогом вітчизняний препарат коштує втричі дешевше:

«Якщо говорити про курс лікування, то в інших країнах він може коштувати кілька тисяч євро. Ясно, що банальний грип чи застуду таким препаратом ніхто лікувати не буде, хоча він може давати хороші результати. Чому зараз запропонували його до вживання? Там є полівалентні антитіла, тобто імуноглобуліни. Вони виробляються при всіх інфекціях. Якщо ми беремо кров від усіх донорів, то є вірогідність, що в ній будуть антитіла від усіх хвороб. Відтак, можна цілеспрямовано підібрати людей, які перенесли коронавірус, а ми бачимо, що в крові більшості пацієнтів виробляються антитіла, то, таким чином, можна взяти імуноглобулін, який буде мати підвищені титри цих антитіл».

Цим методом користувалися ще сто років тому, наголошує Юрій Жигарєв. Це лікування реконвалесцентною або конвалесцентною плазмою (від англійського «сonvalescent» той, хто одужав – ред.) Беруть плазму пацієнта, який подолав захворювання і вводять її хворому, який не може самостійно подолати недугу. Антитіла з крові донора нейтралізують антигени в тілі хворого, і його стан покращується. За словами лікаря, цей спосіб економнішим та ефективнішим:

Виготовлення імуноглобуліну – це складний процес, це дорого

«Виготовлення імуноглобуліну – це складний процес, це дорого. Місяці три тому ми порушували питання перед МОЗ про застосування реконвалесцентної плазми у лікуванні ковідних хворих. Це швидко, дешево, кожна станція переливання крові може це робити. Одна з причин, чому не звернули увагу на цей метод, ймовірно, полягає у лобіюванні інтересів фармакологічних компаній».

На сьогодні «Біовен» отримав реєстрацію, але звіт про дослідження недоступний для широкого загалу. Це і насторожує, зауважує Юрій Жигарєв.

Препарат працює як екстрена допомога – Мироненко

Серед прихильників застосування «Біовену» – завідувачка кафедри інфекційних захворювань НМУ Ольга Голубовська, яка у коментарях у фейсбуці зауважила, що препарат «відмінно працює у деяких хворих з важким або загрозливим перебігом»:

Лікар-вірусолог, завідувач відділу вірусних інфекцій «Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.Громашевського» Національної академії медичних наук України Алла Мироненко більш стримано реагує на використання імуноглобуліну в лікуванні пневмоній у важкохворих на коронавірус:

Сенс цих ліків полягає в тому, щоб зробити ін’єкцію в перші два дні захворювання

«Пневмонії можуть мати вірусне або бактеріальне походження. І антитіла навряд чи будуть працювати проти бактеріальних збудників. А зараз більшість пневмоній спровоковані коронавірусом. Сенс цих ліків полягає в тому, щоб зробити ін’єкцію в перші два дні захворювання. Тоді він показує найвищу ефективність. Про це можу сказати, виходячи з власного досвіду. Але це навряд чи зазначено у протоколі лікування».

За словами Алли Мироненко, препарати з крові не виготовляються у великій кількості, тому коли мова йде про 66 добровольців, то не можна говорити, що це мала кількість. Інша річ, зауважує вона, на яких термінах перебігу хвороби вводили цей препарат добровольцям? Якщо це пізні стадії захворювання, то навряд чи він буде здатним суттєво покращити їхній стан.