Лікар-пульмонолог застерігає від невиправданого вживання антибіотиків при COVID-19

Лікар-пульмонолог Світлана Гук, завідувач першого інфекційного відділення київської лікарні № 17, в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода застерегла від невиправданого вживання антибіотиків при коронавірусному захворюванні COVID-19.

Вірусна інфекція, а саме такою є COVID-19, не лікується антибіотиками, наголосила вона в «Суботньому інтерв’ю».

«Зараз уже потроху навіть видають такі листи з проханням до лікарів не призначати антибіотики без підтвердження лабораторних ознак бактеріального процесу… Останні два, три, чотири місяці це просто якийсь такий медичний шквал призначення антибіотиків. Ми дуже з цим боремося, тому що це велика проблема. Вона не тільки фінансова, що лікування виходить дуже дорогим. Це проблема майбутнього – антибіотикорезистентності, коли бактерії втрачають чутливість до тих антибіотиків, які у нас є, від безглуздого призначення цих препаратів. Тому на сьогодні вже потроху від цього відходять. І це дуже радує», – сказала вона.

За її словами, і американські рекомендації з цього приводу, і навіть російські «дуже просять не призначати [антибіотики] і прописують, які параметри мають бути саме в лабораторних тестах, щоб призначати антибіотик».

Лікар різко розкритикувала і тих лікарів, які безпідставно призначають антибіотики, і тих хворих, які вимагають собі цих препаратів, не усвідомлюючи, що вони можуть завдати шкоди.

«Але багато хто по два зразу призначають, по три. І вже такі не першої лінії, такі вже препарати резерву, реанімаційні зразу чомусь призначають. Я як лікар скільки сперечалася з пацієнтами, що їм не потрібен антибіотик, а вони просять: ну, як це так, якщо мені не дали антибіотик, то мене не лікують! Розумієте, є якісь такі в головах постулати», – сказала Світлана Гук.

Причина в тому, що бактерії, для боротьби з якими, а не з вірусами, й призначені антибіотики, пристосовуються до цих ліків і стають резистентними (стійкими) до них. За словами лікаря, стає дуже важко лікувати пацієнта, який уже раніше вживав багато антибіотиків і в якого до COVID-19 приєднується бактеріальна пневмонія: «Треба вже і робити посів і дивитися якусь комбінацію препаратів. Але вже так легко, як могло б бути, не буде».

Світлана Гук наголошує: «Профілактично не призначаються антибіотики при вірусних інфекціях. Профілактично можна призначити під час оперативного втручання. І навіть від цього відходять хірурги. Якщо операційно все відповідає стандартам сучасним, то антибіотик навіть після операції – 38° температура – не призначається, бо то є реакція на рану, на загоєння. І антибіотики не призначають. А тим паче, коли це вірусний процес, то як? Вони не працюють профілактично!»