Представник Зеленського – послам ЄС: ситуація з пандемією в Криму близька до катастрофічної

Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич назвав «катастрофічною» ситуацію з пандемією коронавірусного захворювання COVID-19 в анексованому Криму. Він сказав про це під час зустрічі з послами держав-членів ЄС, організованої Представництвом Євросоюзу в Україні.

«Ситуація в тимчасово окупованому Криму близька до катастрофічної, а російська окупаційна влада не в змозі виконати свої зобов’язання щодо захисту цивільного населення і піклуватися про життя і здоров’я кримчан», – цитує Кориневича його пресслужба.

За його інформацією, в «лікарнях недостатньо місць і ліжок».

«Лікарні відмовляють громадянам у госпіталізації, хворих переводять із лікарень у санаторії, де вони залишаються без медичної допомоги, немає можливості пройти тест на COVID добровільно, людям іноді потрібно чекати більше ніж 24 години, поки до них приїде машина швидкої допомоги, в аптеках немає основних препаратів, статистика ситуації з COVID у Криму спотворюється російської окупаційної владою, немає об’єктивної інформації, а дотримання карантинних заходів не контролюється», – стверджує Кориневич.

Голова управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Наталя Пеньковська 18 листопада повідомила, що за останній тиждень зафіксовано найбільшу кількість летальних випадків від COVID-19 за час пандемії на півострові.

За минулу добу в Криму зареєстровано 211 випадків коронавірусної інфекції, всього за час пандемії виявлено 12733 позитивних на COVID-19, виписано з одужанням – 8275, померли 222 пацієнта.

Віцепрем’єр-міністр України, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков раніше стверджував, що українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінкордоні з анексованим Кримом через погіршення ситуації з поширенням там COVID-19 і дефіцитом ліків на півострові.

Після цього перший віцеспікер підконтрольного Кремлю парламенту Криму Юхим Фікс заявив, що Криму і його жителям не потрібні допомога Києва в боротьбі з коронавірусною інфекцією.