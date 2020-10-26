«Катастрофічна ситуація з COVID-19». Меджліс закликає місії ОБСЄ та ООН відвідати анексований Крим

У Меджлісі кримськотатарського народу закликали Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні та моніторингову місію ООН з прав людини відвідати анексований Росією Крим через «катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану високим темпом зростання захворюваності COVID-19». Про це йдеться у заяві, оприлюдненій главою Меджлісу Рефатом Чубаровим.
Також представницький орган кримських татар закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) і Червоний хрест у взаємодії з урядом України вжити невідкладних заходів щодо надання жителям Криму якісного медичного обслуговування в умовах пандемії COVID-19.
«Російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об’єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок COVID-19. Медичному персоналу лікарень суворо наказано вказувати в документах померлих причиною смерті одну з супутніх хворіб пацієнта без вказівки на COVID-19. Засекречена інформація про епідеміологічну ситуацію в місцях позбавлення волі і про стан здоров’я незаконно утримуваних в них кримських політв’язнів», – мовиться у повідомленні.
За словами Чубарова, в аптеках і медичних установах Криму не вистачає медикаментів, необхідних для лікування COVID-19.
«Щоденний аналіз інформації, що надходить, свідчить про те, що головною причиною катастрофічного погіршення епідеміологічної ситуації, що загрожує перерости у масову смертність жителів окупованого Криму, є уникнення РФ як окупуючої держави заходів щодо захисту здоров’я та життя населення окупованої території», – йдеться у заяві Чубарова.
Україна не має офіційної статистики стосовно захворюваності на COVID-19 на окупованих територіях.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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