«Катастрофічна ситуація з COVID-19». Меджліс закликає місії ОБСЄ та ООН відвідати анексований Крим

У Меджлісі кримськотатарського народу закликали Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні та моніторингову місію ООН з прав людини відвідати анексований Росією Крим через «катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану високим темпом зростання захворюваності COVID-19». Про це йдеться у заяві, оприлюдненій главою Меджлісу Рефатом Чубаровим.

Також представницький орган кримських татар закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) і Червоний хрест у взаємодії з урядом України вжити невідкладних заходів щодо надання жителям Криму якісного медичного обслуговування в умовах пандемії COVID-19.

«Російська окупаційна влада Криму приховує від громадськості і міжнародних організацій об’єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок COVID-19. Медичному персоналу лікарень суворо наказано вказувати в документах померлих причиною смерті одну з супутніх хворіб пацієнта без вказівки на COVID-19. Засекречена інформація про епідеміологічну ситуацію в місцях позбавлення волі і про стан здоров’я незаконно утримуваних в них кримських політв’язнів», – мовиться у повідомленні.

За словами Чубарова, в аптеках і медичних установах Криму не вистачає медикаментів, необхідних для лікування COVID-19.

«Щоденний аналіз інформації, що надходить, свідчить про те, що головною причиною катастрофічного погіршення епідеміологічної ситуації, що загрожує перерости у масову смертність жителів окупованого Криму, є уникнення РФ як окупуючої держави заходів щодо захисту здоров’я та життя населення окупованої території», – йдеться у заяві Чубарова.

Україна не має офіційної статистики стосовно захворюваності на COVID-19 на окупованих територіях.