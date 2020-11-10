Число тих, хто перетинає адмінкордон Криму, зменшилося до 700 на день – Мінреінтеграції

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко заявив, що число громадян, які перетинають адміністративний кордон між анексованим Кримом і Херсонською областю, скоротилося до 700 на день. Він вважає, що на це вплинули обмеження, запроваджені Росією. Про це чиновник сказав в ефірі «UA: Крим», повідомляє пресслужба міністерства.

«Росія продовжує блокувати будь-який доступ на територію окупованого Криму для міжнародних моніторингових і міжнародних гуманітарних організацій, а також не дозволяє резидентам Криму – громадянам України – виїхати на материкову частину України, щоб купити ліки, яких дійсно не вистачає на окупованому півострові», – розповів Яременко.

Заступник міністра запевнив, що такі дії з боку Росії можуть призвести до значного погіршення епідеміологічної ситуації на території Криму і підкреслив, що Україна буде готова розгорнути спеціальні польові госпіталі біля КПВВ, а також гуманітарні табори. Крім цього, Яременко розповів, що опрацьовується варіант із залученням стаціонарних лікарень у Херсонській області.

Віцепрем’єр-міністр України, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков раніше стверджував, що українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінкордоні з Кримом через погіршення ситуації з поширенням COVID-19 і дефіцитом ліків на півострові.

Після цього перший віцеспікер підконтрольного Кремлю парламенту Криму Юхим Фікс заявив, що Криму і його жителям не потрібна допомога Києва в боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Представництво президента України в АР Крим висловило раніше стурбованість через ситуацію, яка склалася на півострові у зв’язку з ростом хворих і дефіцитом ліків. У відомстві називали її «критичною» в умовах пандемії і закликали «реагувати на виклики, пов’язані з гуманітарною кризою в Криму».

На одному з останніх засідань оперативного штабу з протидії коронавірусній інфекції фактична влада Криму закликала жителів півострова не влаштовувати ажіотаж в аптеках. Керівник регіонального управління Росздоровнагляду Василь Клімов визнав відсутність в аптеках і лікарнях Криму «низки препаратів», але запевнив, що «аналоги в стаціонарах є».

Вранці підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що за минулу добу в Криму зареєстровано 141 випадок COVID-19. Згідно з останніми даними підконтрольного Кремлю Міністерства охорони здоров’я Криму, за час епідемії померли 170 пацієнтів, одужали за весь період пандемії в Криму 6813 людей.

Ці дані не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, зокрема інфікування в лавах російських військових і спецслужб.