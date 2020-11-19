COVID-19: у Росії число інфікованих перевищило 2 мільйони

Загальне число інфікованих коронавірусною інфекцією в Росії перевищило 2 мільйони і на ранок 19 листопада склало 2 015 608.

За попередню добу в Росії виявлено 23 610 нових випадків зараження COVID-19, повідомляє оперативний штаб боротьби з вірусом. Це новий рекорд добового приросту захворюваності в країні.

Також рекордною є добова смертність – 463 пацієнти пішли з життя 18 листопада. Всього, за офіційною статистикою, померло 34 850 осіб.

Найбільше нових хворих у Москві (6438 за добу), Петербурзі (2312) і Московської області (880).

У цілому в світі, за даними університету Джонса Гопкінса, за час епідемії захворіли понад 56,3 мільйона людей, померли більш як 1 мільйон 350 тисяч, одужали понад 36,2 мільйона пацієнтів.