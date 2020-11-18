У Росії зафіксували новий добовий рекорд смертності від COVID-19

За минулу добу в Росії померли 456 пацієнтів із COVID-19, повідомив оперативний штаб. Це новий максимальний показник добової смертності з початку епідемії в Росії. Всього в цій країні померли 34 387 людей, у яких був підтверджений діагноз COVID-19.

За добу виявлено 20 985 нових випадків інфекції. Днем раніше було зафіксовано 22 410 таких випадків. Найбільше хворих у Москві (4174 людини) і Санкт-Петербурзі (2215).

Одужали за добу 25 179 пацієнтів, а всього з початку пандемії в Росії одужали 1 501 083 людини, у яких був діагностований COVID-19.

Всього у світі, за даними університету Джонса Гопкінса, захворіли понад 55,7 мільйона людей, померли понад 1 мільйон 340 тисяч, одужали майже 36 мільйонів.