Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон отримав негативний тест на COVID-19 після контакту з інфікованим.

Замість тесту ПЛР, очільник британського уряду скористався швидким тестом на коронавірус, який наразі тестують в країні. Офіс голови уряду – серед переліку установ, де тестували нову систему виявлення коронавірусу.

Хоч результат тесту був негативним, Джонсон залишиться на самоізоляції.

На початку квітня прем’єр-міністр був госпіталізований через ускладнення, викликані коронавірусним захворюванням, три дні він провів у палаті інтенсивної терапії.

Вийшовши з лікарні через тиждень, Джонсон подякував лікарям і медсестрам за те, що вони врятували його життя. Після виписки він ще два тижні проходив реабілітацію і на роботу повернувся 27 квітня.

Пізніше Джонсон поскаржився, що після одужання від COVID-19 у нього погіршився зір.