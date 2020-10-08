Зеленський у Лондоні: прорив чи «важка розмова»?

Лондон – Президент України Володимир Зеленський здійснив свій найперший візит до Великої Британії. Вже наприкінці останнього дня британських відвідин українського керівника у Лондоні обережно почали висловлювати певні оцінки того, що саме досягла українська делегація у столиці Великої Британії. Якщо підсумувати, можна говорити про певний прорив і потенційні шляхи інтенсифікації діалогу на вісі Київ – Лондон із конкретними документами, які супроводжуватимуть цей процес. Але, втім, і далі деякі питання залишаються відкритими.

Першим пунктом програми перших британських відвідин президента України став королівський Букінгемський палац, де з Володимиром Зеленським і його дружиною Оленою зустрілись у шикарній тронній залі герцог і герцогиня Кембриджські – треті особи британської королівської родини після королеви, яка є головою держави, як і Зеленський.

Тут варто зазначити, що аудієнція українського президентського подружжя стала найпершою з часу початку карантину. Себто президент Володимир Зеленський і його дружина Олена стали найпершими офіційними державними гостями величного королівського палацу за останні пів року.

Герцог і гецогиня Кембриджські використали соціальні мережі, щоб повідомити про прийняття закордонних гостей у королівському Букінгемському палаці, оприлюднивши у твітері стислий текст про відновлення прийому гостей і про аудієнцію з президентом України і його дружиною.

«Сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію з Президентом України Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською у Букінгемському палаці»

Решту деталей аудієнції не повідомляли. І саме у зв’язку з цим виник суперечливий момент, коли Офіс президента України вирішив повідомити, про що йшлося на цій зустрічі, у твітері. Це, у свою чергу, не сподобалось представникам Букінгемського палацу, бо, за королівським протоколом, «усе, що відбувається у Букінгемському палаці, залишається у його стінах і не розголошується». Твіт Офісу президента України довелося швидко прибрати. Відтак, як на британську сторону, питання було вичерпано.

Варто також додати, що ця зустріч відбувалась без масок, які останнім часом стали чи не обов’язковими на більшості урядових прийнять у Британії.

Важлива угода

Проте центральним моментом офіційного візиту президента України до Британії стало підписання нової угоди про вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Києвом і Лондоном. Цей документ розглядається як важливий і до певної міри знаковий, особливо у світлі виходу Великої Британії з ЄС, який завершиться 1 січня наступного року. Себто йдеться вже про угоду, яка різнитиметься від Угоди про асоціацію України з ЄС.

Саме ця угода, підписана у резиденції британського прем’єра на лондонській Давнінґ-стріт, 10, на думку британських оглядачів, стає таким собі прототипом розбудови нових стосунків Британії з країнами поза межами Євросоюзу. І Україна стала першою з держав, із якою Велика Британія вирішила укласти угоду про нові обопільні відносини за нових умов.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон наголосив, що угода з Україною відкриває нові виднокола співпраці для обох країн у сучасних умовах. Джонсон також окремо торкнувся налаштованості Британії на багатобічну підтримку України.

Підписанням цієї угоди про політичні відносини, вільну торгівлю і стратегічне партнерство Лондона й Києва британське керівництво «зміцнює стосунки Великої Британії з Україною і закріплює налаштованість Британії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», зазначив офіс Джонсона.

На додаток до цього, резиденція британського прем’єра повідомила, що показники торгівлі між Україною і Великою Британією ще напередодні підписання цієї угоди становили півтора мільярда фунтів стерлінгів на рік.

Деякі британські оглядачі саме у світлі виходу Великої Британії з ЄС висловлюють обережний оптимізм принаймні з приводу британсько-українського торговельного потенціалу. Оглядач Роберт Кімбелл звертає увагу, що спільний ринок торгівлі України і Британії матиме 110 мільйонів споживачів, і це, на його думку, має вселяти надію, беручи до уваги, що Україна є великим виробником харчів і значним експортером.

Водночас із іншого боку лунають і критичні зауваження, що прорив, приписуваній цій угоді, може бути перебільшеним, бо Україна поставила своєю метою членство у ЄС, із якого Британія вирішила вийти, і за певних обставин все знов впиратиметься у складні стосунки Лондона з Брюсселем.

Оглядач із питань відносин з ЄС Коум Макґра вважає, що у підписаній угоді бракує конкретики з огляду на те, що Україна перебуває на іншому фланзі Європи, межуючи з Євросоюзом. І, на його думку, цей момент дещо розмитий. «Перед тим, як святкувати прорив, у Лондоні мають спокійно подивитися на те, як вільна торгівля з Україною може бути заторкнута складними стосунками з ЄС і великим бажанням України стати членом Європейського союзу», – сказав він.

Нові рамки відносин?

Попри все, саме підписання українсько-британської угоди про вільну торгівлю і стратегічне партнерство розглядається як помітна віха. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебував в українській делегації, що відвідала Лондон, зазначив, що ця угода між Лондоном і Києвом де-факто є «новою рамкою відносин» між Україною і Британією.

«Раніше в нас були відносини з Британією як однією з найважливіших країн ЄС. Вийшовши з ЄС, Британія отримає більший простір для маневру, вона може бути твердішою в деяких питаннях. Нам це вигідно», – заявив міністр Кулеба, який провів у Лондоні переговори із британським міністром закордонних справ Домініком Раабом.

Крім того, британське керівництво під час відвідин українського президента оголосило про надання Україні 5-мільйонної допомоги на подолання наслідків пандемії і конфлікту на сході України.

Також помітним моментом відвідин стало підписання низки двосторонніх угод у царині співпраці в оборонній галузі і фінансової підтримки двосторонніх проєктів. Зокрема, було підписано меморандум щодо розбудови Військово-морського флоту України на суму 1 мільярд 250 мільйонів фунтів стерлінгів.

«Важка розмова»

У перебігу британського візиту президента Володимира Зеленського не йшлося суто про серйозні політичні угоди і можливі альянси. Насамкінець лондонських відвідин президент України ще й устиг узяти участь у популярній програмі громадського мовця «Бі-бі-сі» «Hard Talk» («Важка розмова»). Культовий ведучий цієї програми Стівен Сакер відомий своїми гострими запитаннями до будь-яких гостей студії.

Сакер анонсував свою «важку розмову» з президентом Зеленським, яка має вийти на телеекрани в понеділок для всесвітньої авдиторії цієї програми у 70 мільйонів глядачів, як «розмову про Путіна, Трампа, НАТО, боротьбу з корупцією та різницю між президентом у телесеріалі і справжньою роботою у президентському кріслі».

Підсумовуючи візит президента Володимира Зеленського до Лондона, можна відзначити помітний ентузіазм, з яким поставилась британська сторона до цих відвідин, не кажучи вже про чи не рекордну кількість підписаних документів у різних сферах співпраці.