Україна та Британія підписали угоду про партнерство та вільну торгівлю – Кулеба

Україна та Велика Британія 8 жовтня підписали угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Про це під час трансляції у фейсбуці повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Щойно відбулося важливе підписання історичної угоди про вільну торгівлю, стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією», – зазначив він.

Угоду підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британія Боріс Джонсон.

Напередодні, 7 жовтня, міністр оборони України Андрій Таран та державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах.

Президент Володимир Зеленський 7–8 жовтня здійснює офіційний візит у Велику Британію. Також 7 жовтня Зеленський відвідав базу Королівських ВМС у місті Портсмуті, де оглянув авіаносець Prince of Wales.