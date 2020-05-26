Джонсон заявив про проблеми з зором після одужання від COVID-19

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон поскаржився, що після одужання від COVID-19 у нього погіршився зір. Про це Джонсон заявив під час пресконференції 25 травня, повідомляє Sky News.

«Борис Джонсон заявив, що з моменту, коли перехворів на COVID-19, він знову змушений носити окуляри – вперше за довгі роки», – зазначає телеканал.

На думку Джонсона, погіршення зору пов’язане саме з коронавірусом.

На початку квітня прем’єр-міністр був госпіталізований через ускладнення, викликані коронавірусним захворюванням, три дні він провів у палаті інтенсивної терапії.

Вийшовши з лікарні через тиждень, Джонсон подякував лікарям і медсестрам за те, що вони врятували його життя. Після виписки він ще два тижні проходив реабілітацію і на роботу повернувся 27 квітня.