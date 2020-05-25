Британія: радник Джонсона відмовився вибачатися за порушення карантину

Радник британського прем’єр-міністра Боріса Джонсона Домінік Каммінґс 25 травня провів у Лондоні тривалу пресконференцію, під час якої відмовився визнати свою провину у порушенні карантину, введеного у країні через пандемію коронавірусу.

Як зазначає ВВС, громадськість очікувала від Каммінґса вибачень через приватні поїздки до членів своєї сім’ї в період, коли такою можливістю не могли скористатися багато тисяч британців.

Радник Джонсона визнав лише те, що йому слід було набагато раніше влаштувати пресконференцію, щоб відповісти на всі звинувачення, які надходили на його адресу.

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Відставки Каммінґса, якого називають «архітектором Brexit», вимагали не лише опозиція і преса, але й низка впливових консерваторів. Джонсон, проте, став на бік свого радника.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що старший помічник прем’єр-міністра Домінік Каммінгс поїхав зі свого будинку Лондоні до своїх батьків у графстві Дарем ще в березні, попри чинні карантинні обмеження та заборону на пересування через пандемію коронавірусу. З ним були його маленький син та дружина, в якої були симптоми COVID-19.​

Наразі, за даними Університету Джонса Гопкінса, офіційно відомо про 260 916 людей, які захворіли на коронавірусну хворобу у Великій Британії. З них 36 996 померли, 1 151 людина одужала.