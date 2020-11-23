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23 листопада 2020, Київ 12:40
Новини | Коронавірус

Зеленський: у мене нарешті негативний результат тесту на коронавірус

Зеленський заявив, що вже перебуває в будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у Києві

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що здав негативний тест на COVID-19.

«У мене нарешті негативний результат тесту на коронавірус. Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію», – написав Зеленський у телеграмі.

Він повідомив, що вже перебуває в будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у Києві.

Президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили 9 листопада, що захворіли на COVID-19. Їх перевезли на лікування до «Феофанії».

23 листопада речниця президента України Юлія Мендель повідомила Радіо Свобода, що Єрмак здав негативний тест на COVID-19.

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