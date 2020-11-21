Шмигаль: план жорсткого карантину «розробляється», але дати ще немає

Карантин вихідного дня лишається альтернативою повному локдауну, заявив 21 листопада прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, на попередніх вихідних люди обмежили мобільність, що знизило ймовірність зараження.

«Ці та наступні вихідні буде діяти карантин «вихідного дня». Після цього ми можемо оцінити його результат. Ми вбачаємо цей результат у виході на плато за кількістю захворілих», – написав голова уряду.

Він додав, що уряд розробляє план запровадження жорсткого карантину, але це – «план Б» на випадок, якщо карантин на вихідних не спрацює.

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«Ми хочемо, щоб наші кроки були зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу. Тому цього тижня ми двічі зустрічалися з міськими головами. Відбулася зустріч із Радою церков. Зустріч та обговорення з бізнесом. Для міських голів розсилається опитування щодо того, які протиепідемічні правила та обмеження вони вбачають оптимальними... Все це ми робимо зараз, щоб напрацювати спільний, виважений та підтриманий усіма план. Хочу ще раз наголосити: жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину зараз немає», – зауважив він.

Під час брифінгу 21 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов вказав на порушення карантину вихідного дня на попередніх вихідних.

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня, яким зокрема заборонена робота розважальних закладів.