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21 листопада 2020, Київ 11:52
Новини | Коронавірус

Кількість виявлених випадків захворювань на COVID-19 в Україні перевищила 600 тисяч

За добу 1 761 людину госпіталізували, 215 людей померли

В Україні виявлено 612 665 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 – про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я та Ради національної безпеки і оборони.

За добу 20 листопада виявили 14 580 нових хворих на COVID-19, з них – 610 дітей та 590 медичних працівників.

1 761 людину госпіталізували, 215 людей померли. Також 77 989 людей одужали.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях», – йдеться в заяві міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За даними МОЗ, протягом попередньої доби провели 71 949 тестів, з них 45 508 – методом полімеразно-ланцюгової реакції, методом імуноферментного аналізу – 26 441.

Загалом за час епідемії коронавірусної хвороби в Україні від неї померли 10 813 людей, 282 313 одужали.

COVID-19 в Україні. Інтерактивна мапа

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