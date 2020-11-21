Кількість виявлених випадків захворювань на COVID-19 в Україні перевищила 600 тисяч

В Україні виявлено 612 665 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 – про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я та Ради національної безпеки і оборони.

За добу 20 листопада виявили 14 580 нових хворих на COVID-19, з них – 610 дітей та 590 медичних працівників.

1 761 людину госпіталізували, 215 людей померли. Також 77 989 людей одужали.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях», – йдеться в заяві міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За даними МОЗ, протягом попередньої доби провели 71 949 тестів, з них 45 508 – методом полімеразно-ланцюгової реакції, методом імуноферментного аналізу – 26 441.

Загалом за час епідемії коронавірусної хвороби в Україні від неї померли 10 813 людей, 282 313 одужали.