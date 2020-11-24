Зеленський анонсував 8 тисяч гривень допомоги ФОПам та працівникам, які втратили роботу

Президент України Володимир Зеленський анонсував 8 тисяч гривень допомоги фізичним особам-підприємцям та працівникам, які втратили роботу.

За його словами, найближчим часом у парламент будуть подані законопроєкти, які передбачатимуть низку програм допомоги бізнесу.

«Перше – одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину. Якщо ви ФОП і змушені закрити свою кав’ярню або найманий працівник і вас звільняють, бо кав’ярня, де ви працювали, на жаль, закривається, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень», – сказав Зеленський у відеозверненні.

За його словами, потрібно зробити «три прості кроки»: зайти в застосунок «Дія», ввести короткі дані й номер банківської картки.

«Далі перевірка даних і максимум через кілька днів 8 тисяч гривень приходять вам на картку», – запевняє президент.

За розрахунками влади, 1,2 мільйона людей зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме до 10 мільярдів гривень.

«Друге – одноразова матеріальна допомога суб’єктам господарювання задля збереження робочих місць. Якщо ви власник кав’ярні і ви не закрилися, але через карантин скоротили час роботи, нікого не звільнили, проте деяких працівників відправили у вимушену відпустку, тоді для виплат таким працівникам ви зможете отримати допомогу. Це буде сума, пропорційна часу простою в розмірі до восьми тисяч гривень на одного працівника», – заявив Зеленський.

Третя програма – це компенсація витрат за сплату єдиного соціального внеску. Її обсяги оціюють у 1,5 мільярда гривень для майже 120 юридичних осіб.

«Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримуєте компенсацію за сплату ЄСВ за своїх найманих працівників», – пояснив президент.

Він також пообіцяв погашення податкового боргу для майже чотирьох мільйонів громадян, які мають заборгованість до 3060 гривень. Такий борг мають анулювати.

Крім того, при посиленні обмежувальних заходів в Україні 200 тисяч ФОПів першої групи мають бути звільнені від сплати всіх податків та зборів, включно з єдиним соціальним внеском.

На тлі збільшення кількості хворих на COVID-19 в Україні запровадили карантин вихідного дня. Попередньо, він має діяти до кінця листопада. Робота дозволяється продуктовим магазинам, установам, які надають фінансові послуги, операторам поштового зв’язку, медичним установам, автомобільним заправкам та підприємствам, які обслуговують автомобілі.