«Карантин вихідного дня»: до чого вдається бізнес і що каже влада

Верховна Рада України на засіданні 17 листопада планує заслухати інформацію Кабінету міністрів про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Крім того, депутати планують з’ясувати в Кабміну причини запровадження карантину вихідного дня й обмежувальних заходів, передбачених урядовою постановою від 11 листопада.

Засідання парламенту наразі триває. Радіо Свобода веде пряму трансляцію:

Тим часом в Україні минули перші карантинні вихідні. У країні в суботу та неділю могли працювати тільки аптеки, продуктові магазини і транспорт. Кафе і ресторани мали працювати тільки навинос. Але в кількох містах місцева влада дозволила відкритися ресторанам і магазинам. Розповідаємо, як Україна пережила «карантин вихідного дня».

Cпіввласник кав’ярні «Veterano Brownie» в Києві Роман Набожняк всі вихідні обслуговував клієнтів у костюмі священика. Його заклад дотримується карантину і працює тільки навинос. Але, каже, щоб привернути увагу влади, вирішили назвати свій заклад «храмом», тому що на релігійні установи карантин не поширився.

«Таким чином ми хотіли закликати наших гостей і в цілому громадян підтримувати малий бізнес», – пояснює Набожняк.

Роман з дружиною Юлією розповідають, що їхній заклад, як і багато інших в Україні, ледь вижив після весняного локдауну. На відновлення колишніх доходів, говорять, знадобилося кілька місяців.

«Тепер ми знову зустрічаємося з новою історією, якою тестують малий і середній бізнес на міцність. Це «карантин вихідного дня», який, на нашу думку, є фікцією», – говорить Юлія Набожняк.

Незважаючи на те, що з оголошеним карантином не погоджуються, порушувати його, кажуть, не планують. Так зробила і більшість інших закладів у столиці. Великі торговельні мережі зачинилися, ресторани і кафе перейшли в режим доставки. Але в багатьох інших містах від «карантину вихідного дня» відмовилися. У Дніпрі, наприклад, з самого ранку в суботу всі заклади відкрилися в звичайному режимі.

«Ми можемо легко забезпечити відстань між столиками, забезпечити масковий режим на вході і виході, а люди ж однаково зустрічаються – то в парку, то вдома», – каже ресторатор Дмитро Хозін.

Місцевий бізнес напередодні підтримав міський голова. Перед вихідними Борис Філатов повідомив, що затвердити «карантин вихідного дня» в місті не змогли, і побажав підприємцям хороших вихідних. Ресторатор Дмитро Хозін каже, що в цілому вони не проти карантинних обмежень, але не таких.

«Карантинні заходи повинні бути, але вони повинні вводитися ефективно. Школи, громадський транспорт, масковий режим, – говорить він. – А ці напівзаходи, які ні на що не впливають, вони тільки сварять суспільство і позбавляють доходів, але не сприяють падінню статистики коронавірусної інфекції».

Також від карантину відмовилася місцева влада в Одесі і у Львові. Там оголосили вихідні робочими днями, щоб заклади могли працювати без обмежень. Щоправда, в обох містах частина підприємців все ж вирішила карантину дотриматися.

Порушників карантину штрафувала поліція. За два вихідні дні (14 та 15 листопада) поліція закрила понад 2400 суб’єктів господарювання. «Серед них понад 1,5 тисячі закладів торгівлі, майже 800 закладів харчування, близько 30 нічних клубів та 20 спортзалів», – повідомив Ігор Клименко, голова Національної поліції України.

Такий «карантин вихідного дня» в Україні триватиме не менше від двох тижнів. При цьому багато рестораторів вважають, що так швидко обмеження не скасують.

«Просто влада зрозуміє за рівнем захворюваності, що «карантин вихідного дня» не має ніякого ефекту на зниження темпів поширення хвороби. І ми дійдемо до повного локдауну», – говорить Роман Набожняк.

В уряді заявили, що варіант повного локдауну поки не розглядають, українська економіка його може не витримати. При цьому в Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що без посилення карантину місць в лікарнях не залишиться вже до середини грудня.

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