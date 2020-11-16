МВС: за порушення карантину вихідного дня закрили 1,5 тисячі закладів торгівлі, десятки нічних клубів та спортзалів

За порушення карантину вихідного дня 14-15 листопада поліція закрила понад 2400 суб’єктів господарювання. Про це голова Національної поліції України розповів агентству «Інтерфакс-Україна».

«Серед них більше 1,5 тисячі закладів торгівлі, майже 800 закладів харчування, близько 30 нічних клубів та 20 спортзалів», – зазначив Клименко.

За словами глави Нацполіції, складено майже 2000 адмінпротоколів за порушення карантину на відповідальних осіб, розпочато дев’ять кримінальних проваджень.

Клименко зазначив, що найбільше порушень карантину вихідного дня поліцейські зафіксували в тих регіонах, де представники місцевої влади офіційно заявили, що відмовляються виконувати рішення Кабміну. За його словами, йдеться про Львівську, Дніпропетровську, Тернопільську, Черкаську, Одеську області. Також чимало порушників виявили у Києві та Київській області.

Віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту 16 листопада заявила, що у Раді зареєстрований проєкт постанови, який рекомендує Кабінетові міністрів скасувати рішення про запровадження в країні карантину вихідного дня.

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня.

Рішення Кабміну щодо запровадження карантину вихідного дня викликало протести в багатьох містах України.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 545,6 тисячі людей, 9 697 – померли від COVID-19, одужали – 244 тисячі людей померла.