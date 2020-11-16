Футбол: Шевченко через COVID-19 втратив ще 3 гравців перед вирішальним матчем

Збірна України з футболу залишилася ще без трьох гравців перед вирішальним матчем групового турніру Ліги націй проти команди Швейцарії.

Як повідомляє 16 листопада сайт Української асоціації футболу, тести трьох гравців – Едуарда Соболя, Євгена Макаренка та Дмитра Різника – учора мали так званий статус умовно негативних. «Після додаткового дослідження медики виявили, що дані зразки містять COVID-19», – ідеться в повідомленні.

Ці троє футболістів зараз ізольовані у своїх готельних номерах, а національна команда України очікує на рішення місцевої влади у Швейцарії щодо можливості проведення матчу.

Поєдинок Швейцарія – Україна запланований на 21:45 17 листопада. Швейцарці наразі йдуть останніми в групі та відстають від збірної України на три очки. Господарів у наступному матчі для збереження прописки в елітарному дивізіоні влаштує перемога з рахунком 1:0, 2:1 або більшим розривом, «синьо-жовтих» влаштує нічия або й мінімальна поразка з великою кількістю забитих м’ячів (2:3 тощо).

Минулого тижня, перед грою з командою Німеччини, збірна Україна також втратила через COVID-19 кількох лідерів, серед яких Андрій Ярмоленко та Віктор Циганков.